Энергетика
Запасы нефти в США неожиданно выросли на 1%Вести.Финанс 11:04
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 млн баррелей в день, увеличившись на 100 тыс. баррелей в день по сравнению с предшествовавшей неделей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, увеличились на 1,3 млн баррелей до 49,1 млн баррелей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Религия
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм
Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
Обновлено в 12:18
Единоборства
Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена
Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:48
Наука
В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей
Обновлено в 06:00
Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Игры
Над мобильной League of Legends работают уже больше года
Обновлено в 09:59
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Музыка
Гендиректор «Пятницы» Николай Картозия записал альбом
Обновлено в 10:32
Происшествия
Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатов
Самарские сотрудники правоохранительных органов за несколько часов до начала финального матча Кубка России, в котором встретились московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», задержали более 50 человек.
Обновлено в 12:53
Игры
Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов
Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста
Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Тверской области отравились 11 школьников
В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Наука
Британские учёные усомнились во вреде соцсетей
Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.
Обновлено в 06:37
Технологии
Кулинарный туризм в Карелии. Есть ли у него будущее?
В Карелии кулинарный туризм находится в зачаточном состоянии, хотя потребность туристов в изучении местной кухни есть благодаря простоте ингредиентов, из которых готовят местные блюда.
Обновлено в 08:52
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Футбол
Димитрис Итудис: «„Зениту“ не занимать класса и мотивации»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Вскрылась связь любовницы Петросяна с его престарелым директором
Якобы до романа с прославленным юмористом девушка была близка с его 73-летним директором.
Обновлено в 04:06
Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию украинского лидера Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве
Известный российский певец 84-летний Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве в связи с резким ухудшением состояния.
Обновлено в 04:27
Хоккей
Главный тренер сборной США: «Вряд ли Ларкин сыграет с Россией»
Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл высказался о перспективах нападающего Дилана Ларкина сыграть в матче 1/4 финала ЧМ-2019 с командой России.
Обновлено в 13:48
Кино
HBO объявила, что прямых продолжений «Игры престолов» ждать не стоит
Программный директор HBO отметил, что в случае с такими популярными сериалами, как «Игра престолов», попросту невозможно закончить шоу таким образом, чтобы концовка понравилась всем - всегда будут недовольные.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Футбол
«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины. В составе донецкого клуба отличился Тете.
Обновлено в 14:33
Космос
Вода на Земле появилась в момент формирования Луны
Обновлено в 11:16