Энергетика

Запасы нефти в США неожиданно выросли, Brent и WTI стали дешеветьРосбалт 11:38

В США за неделю, завершившуюся 29 марта, неожиданно увеличились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв). По данным Минэнерго страны, запасы выросли на 7,2 млн баррелей до 449,5 млн баррелей.
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Запасы нефти в США выросли за неделю на 1,6%

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Интерфакс10:44

Запасы нефти в США выросли за неделю вопреки прогнозам -- EIA

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Запасы нефти в США неожиданно выросли, Brent и WTI стали дешеветь

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Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,2 млн баррелей — до 449,5 млн баррелей

Rambler News Service10:42
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