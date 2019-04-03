Энергетика
Запасы нефти в США неожиданно выросли, Brent и WTI стали дешеветьРосбалт 11:38
В США за неделю, завершившуюся 29 марта, неожиданно увеличились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв). По данным Минэнерго страны, запасы выросли на 7,2 млн баррелей до 449,5 млн баррелей.
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Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,2 млн баррелей — до 449,5 млн баррелей
Rambler News Service10:42
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