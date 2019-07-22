Энергетика
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 15 млрд кубовПРАЙМ 03:51
Запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на утро понедельника превысили 15 миллиардов кубометров, сообщил оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины — компания "Укртрансгаз".
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Нафтогазу осталось закачать в ПХГ 5 млрд кубометров для зимы
Центр энергетической экспертизывчера в 23:29
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