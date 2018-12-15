Политика

Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil
РБК
13:30

Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно». Стенограмма с заседания опубликована на сайте Кремля.
РБК13:30
Владимир Путин
Распахивать ворота так уж не стоит, не знаю, конечно, зритель хочет посмотреть, но я, скорей всего, на вашей стороне, посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе — это совсем другая история, моя позиция очень близка к вашей.
— Владимир ПутинГазета.Ru 10:17

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Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil

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Интерфакс09:33

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
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Канадская компания, работающая в сфере развлечений, определяющая свою деятельность как «художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений». Была основана в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа и базируется в Монреале. Цирк известен принципиальным отказом от участия животных в спектаклях и своими синтетическими представлениями, в которых цирковое мастерство соединяется с музыкой, причудливым дизайном и хореографией. Считается, что он вдохнул новую жизнь в цирковое искусство.
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