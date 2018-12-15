Политика
Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil
Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du SoleilРБК13:30
Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно». Стенограмма с заседания опубликована на сайте Кремля.
РБК13:30
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Распахивать ворота так уж не стоит, не знаю, конечно, зритель хочет посмотреть, но я, скорей всего, на вашей стороне, посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе — это совсем другая история, моя позиция очень близка к вашей.
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