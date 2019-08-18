Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров). В 2013 году обсерваторию планировалось запустить в 2019-м. В настоящее время старт намечен на начало 2030-х годов.

Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес «Первым был петух»: Лиза Галкина ответила на вопрос о яйце и курице На сей раз философски настроенная девочка порассуждала о том, что появилось раньше – яйцо или курица. Видео выложил в Instagram ее папа.

Шоу-бизнес Олег Майами прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой Звезда телешоу «Дом-2» Олег Майами, которому приписывают отношения с телеведущей Ольгой Бузовой после их страстного поцелуя в ресторане, рассказал о чувствах к певице.

Шоу-бизнес Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Шоу-бизнес Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.

Происшествия Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Политика Трамп случайно оскорбил сторонника на митинге в Манчестере Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.

Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.

Армия и оружие Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игры Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды стран НАТО на Армейские международные игры.

Шоу-бизнес Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу» Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.

Общество Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.

Космос На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.

Политика Министр финансов Аргентины подал в отставку Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.

Кино Умер создатель мультипликационного кролика Роджера В Британии умер мультипликатор Ричард Уильямс, нарисовавший популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Здоровье Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.