Космос
Западный поставщик отказался снабжать сырьем российский телескопLenta.ru 22:21
Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров). В 2013 году обсерваторию планировалось запустить в 2019-м. В настоящее время старт намечен на начало 2030-х годов.
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