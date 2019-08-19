Финансы

Западные эксперты сделали прогноз курса доллара на следующей неделеСвободная Пресса 17 августа в 13:10

Курс доллара может вырасти к основным мировым валютам уже на следующей неделе, если публикация отчетности ФРС и новости с ежегодного экономического симпозиума в Джексон Хоул, штат Вайоминг, напугают рынок.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курсы доллара и евро на 19 августа

Банки.ру01:00

Курсы валют на сегодня, 19 августа 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:15

Готовьтесь покупать: курсу евро спрогнозировали падение

Свободная Прессавчера в 11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в России

Президент России Владимир Путин, говоря об акциях протестах в РФ, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:17
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»

Как передает РИА «Новости», на пресс-конференци перед переговорами российского и французского лидеров в Форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено в 11:47
Игры

Minecraft получит официальную поддержку трассировки лучей

Обновлено в 08:30
Футбол

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

Обновлено в 12:00
Наука

Галактические космические лучи могут влиять на обучаемость космонавтов

Российские ученые выяснили, что галактические космические лучи могут способствовать повышению обучаемости космонавтов, совершающих межпланетные полеты, пишет пресс-служба МГУ имени Ломоносова.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном туристическом курорте

Медики попытались реанимировать ребенка, однако их усилия были безуспешны. Позже его мать обнаружила, что ее 29-летний супруг также исчез.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 23:16
Единоборства

СМИ узнали количество оставшихся боев Нурмагомедова по контракту с UFC

Напомним, что в июне 2019 года Нурмагомедов заключил новое соглашение с UFC, которое сделало его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов организации.
Обновлено в 10:01
Культура

В «Булгаковском доме» отметят «День исполнения желаний»

В последний день лета, 31 августа столичный «Булгаковский дом» готовит праздник «День исполнения желаний».
Обновлено в 12:22
Кино

Нагиев-младший рассказал о своей роли в петербургском шоу «Безликие»

Обновлено в 07:31
Общество

Школам рекомендовали ограничить использование мобильных

Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24

Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Шубская и Овечкин закатили праздник в честь годовалого сына

Ранее Настасья Шубская и Александр Овечкин трогательно поздравили наследника с днем рождения в своих аккаунтах в Instagram.
Обновлено в 07:39
Экономика

Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России

Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Хайди Клум поделилась фото топлес

46-летняя Хайди Клум, которая около двух недель назад снова стала замужней дамой, до сих пор пребывает в состоянии эйфории.
Обновлено в 12:00
Происшествия

На Канарах из-за лесных пожаров эвакуировали около 2 тысяч человек

Обновлено в 03:27
Баскетбол

Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз

Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Футбол

Журналист Романо: Рибери провел переговоры с «Фиорентиной»

Журналист Sky Sport Фабрицио Романо заявил, что полузащитник Франк Рибери встретился с представителями «Фиорентины».
Обновлено в 11:01
Политика

Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что сотрудники посольств США и Германии в Москве «вмешиваются в российские внутренние дела».
Обновлено в 09:14
Финансы

ЦБ вновь повысил курс доллара и евро

Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Саранске пьяный мужчина хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка

В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.
Обновлено в 09:32
Экономика

Qiwi допустил продажу Рокетбанка

Платежный сервис Qiwi изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка, сообщается в квартальном отчете Qiwi по МСФО.
Обновлено в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное