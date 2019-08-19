Курс доллара может вырасти к основным мировым валютам уже на следующей неделе, если публикация отчетности ФРС и новости с ежегодного экономического симпозиума в Джексон Хоул, штат Вайоминг, напугают рынок.

Политика Путин прокомментировал акции протеста в России Президент России Владимир Путин, говоря об акциях протестах в РФ, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, виновные должны быть наказаны.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата» Как передает РИА «Новости», на пресс-конференци перед переговорами российского и французского лидеров в Форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.

Наука Галактические космические лучи могут влиять на обучаемость космонавтов Российские ученые выяснили, что галактические космические лучи могут способствовать повышению обучаемости космонавтов, совершающих межпланетные полеты, пишет пресс-служба МГУ имени Ломоносова.

Происшествия Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном туристическом курорте Медики попытались реанимировать ребенка, однако их усилия были безуспешны. Позже его мать обнаружила, что ее 29-летний супруг также исчез.

Единоборства СМИ узнали количество оставшихся боев Нурмагомедова по контракту с UFC Напомним, что в июне 2019 года Нурмагомедов заключил новое соглашение с UFC, которое сделало его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов организации.

Общество Школам рекомендовали ограничить использование мобильных Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.

Происшествия Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24 Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.

Шоу-бизнес Шубская и Овечкин закатили праздник в честь годовалого сына Ранее Настасья Шубская и Александр Овечкин трогательно поздравили наследника с днем рождения в своих аккаунтах в Instagram.

Экономика Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.

Экономика Реальные доходы россиян снова упали В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

Шоу-бизнес Хайди Клум поделилась фото топлес 46-летняя Хайди Клум, которая около двух недель назад снова стала замужней дамой, до сих пор пребывает в состоянии эйфории.

Баскетбол Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

Футбол Журналист Романо: Рибери провел переговоры с «Фиорентиной» Журналист Sky Sport Фабрицио Романо заявил, что полузащитник Франк Рибери встретился с представителями «Фиорентины».

Политика Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что сотрудники посольств США и Германии в Москве «вмешиваются в российские внутренние дела».

Финансы ЦБ вновь повысил курс доллара и евро Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.