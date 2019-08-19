Финансы
Западные эксперты сделали прогноз курса доллара на следующей неделеСвободная Пресса 17 августа в 13:10
Курс доллара может вырасти к основным мировым валютам уже на следующей неделе, если публикация отчетности ФРС и новости с ежегодного экономического симпозиума в Джексон Хоул, штат Вайоминг, напугают рынок.
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Политика
Путин прокомментировал акции протеста в России
Президент России Владимир Путин, говоря об акциях протестах в РФ, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, виновные должны быть наказаны.
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»
Как передает РИА «Новости», на пресс-конференци перед переговорами российского и французского лидеров в Форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
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«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Обновлено в 12:00
Наука
Галактические космические лучи могут влиять на обучаемость космонавтов
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Единоборства
СМИ узнали количество оставшихся боев Нурмагомедова по контракту с UFC
Напомним, что в июне 2019 года Нурмагомедов заключил новое соглашение с UFC, которое сделало его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов организации.
Обновлено в 10:01
Культура
В «Булгаковском доме» отметят «День исполнения желаний»
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Школам рекомендовали ограничить использование мобильных
Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
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Шубская и Овечкин закатили праздник в честь годовалого сына
Ранее Настасья Шубская и Александр Овечкин трогательно поздравили наследника с днем рождения в своих аккаунтах в Instagram.
Обновлено в 07:39
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Хайди Клум поделилась фото топлес
46-летняя Хайди Клум, которая около двух недель назад снова стала замужней дамой, до сих пор пребывает в состоянии эйфории.
Обновлено в 12:00
Баскетбол
Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз
Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
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Журналист Sky Sport Фабрицио Романо заявил, что полузащитник Франк Рибери встретился с представителями «Фиорентины».
Обновлено в 11:01
Политика
Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске
Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
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Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
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Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
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Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что сотрудники посольств США и Германии в Москве «вмешиваются в российские внутренние дела».
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Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Саранске пьяный мужчина хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка
В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.
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Qiwi допустил продажу Рокетбанка
Платежный сервис Qiwi изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка, сообщается в квартальном отчете Qiwi по МСФО.
Обновлено в 09:24