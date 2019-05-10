Армия и оружие

Западные СМИ впечатлил парад Победы в МосквеРоссийская газета 03:21

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы. Помимо прочего СМИ обратили внимание на военную технику, участвовавшую в нем.
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Парад Победы в Москве восхитил западные СМИ

News.ru07:56

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Российская газета03:21

Западные СМИ делятся впечатлениями от парада Победы на Красной площади

Комсомольская правда06:12

Парад Победы в Москве впечатлил зарубежные СМИ

Московский Комсомолец05:53

Западные СМИ оценили парад Победы в Москве

Взгляд.ру04:18

Западные СМИ впечатлились парадом Победы

Газета.Ru07:08

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Пятый каналвчера в 09:57
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Шоу-бизнес

Джонни Депп разоблачил обвинившую его в побоях Эмбер Херд

Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп заявил, что разоблачил экс-супругу Эмбер Херд, ранее обвинившую его в побоях.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Авто

Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель

Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Хоккей

Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею

Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Политика

Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
Обновлено в 07:27
Политика

Киев ответил на неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Футбол

Неймара дисквалифицировали на три матча за удар фаната

Бразильский нападающий французского клуба ПСЖ Неймар дисквалифицирован Французской федерацией футбола на три матча.
Обновлено в 05:47
Политика

Виторган прокомментировал свой пост про День Победы

Обновлено в 06:19
Политика

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение антироссийских санкций из-за упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 06:33
Авто

Названы самые популярные дизельные внедорожники в России

Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже

Обновлено в 07:05
Путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено в 07:01
Транспорт

Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе

Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.
Обновлено в 06:05
Общество

Мэр Харькова пообещал вернуть проспекту имя маршала Жукова

Жители Харькова организовали сбор подписей за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Об этом пишет издание «Страна.UA».
Обновлено в 06:23
Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева кормит ребенка грудью и просит совета у подписчиков

Российская телеведущая и модель Виктория Лопырева, ставшая в феврале нынешнего года мамой, призналась своим почитателям, что кормит ребенка грудью и не переживает за свою фигуру и формы.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео

По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика

В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая

Депутат Верховной рады Олег Куприенко настаивает на обязательном переносе официальной церемонии вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 05:20
Здоровье

Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения

Обновлено вчера в 21:25
Недвижимость

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы

Обновлено в 05:46
Политика

Гуайдо может согласиться на военное вторжение США в Венесуэлу

По словам Гуайдо, в конституции Венесуэлы есть статья, позволяющая проводить военное вторжение, и именно ее он может использовать в качестве одного из вариантов разрешения ситуации.
Обновлено в 07:27
Политика

Медведев провел телефонный разговор с премьером Франции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуард Филипп обсудили по телефону сотрудничество в экономике и инвестициях, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Обновлено в 07:35
Общество

Прощание с Евгением Крылатовым пройдет 11 мая в Доме композиторов

Обновлено в 05:46
Происшествия

В Тамбовской области ребенка насмерть засыпало песком

Следствие возбудило уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика в насыпи с песком в Котовске в Тамбовской области, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти

Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 5 человек, один из пострадавших умер в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Кедми назвал Россию самой неуязвимой страной мира в стратегическом измерении

Израильский эксперт Яков Кедми назвал Россию мировым лидером по стратегической неуязвимости.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики

Обновлено в 08:28
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Парад Победы
Исторический парад Победы, состоявшийся в Москве, на Красной площади, в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.
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