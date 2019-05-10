Армия и оружие

Западные СМИ впечатлил парад Победы в МосквеРоссийская газета 03:21

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы. Помимо прочего СМИ обратили внимание на военную технику, участвовавшую в нем.
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Грандиозное зрелище: Западные СМИ о параде Победы

Рамблер05:42

Западные СМИ высоко оценили российскую военную технику на параде Победы

Pravda.Ru05:55

Парад Победы в Москве впечатлил зарубежные СМИ

Московский Комсомолец05:53

Западные СМИ делятся впечатлениями от парада Победы на Красной площади

Комсомольская правда06:12

Западные СМИ оценили парад Победы в Москве

Взгляд.ру04:18

Западные СМИ восхитились парадом Победы в Москве

Народные новости06:22

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Российская газета03:21
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Недвижимость

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Mash опровергают использование поддельных документов

Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.
Обновлено в 07:02
Общество

Вячеслав Володин приехал в Вольск

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает работу в Саратовской области - своем избирательном округе.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Момент смерти Сергея Доренко попал на видео

Обновлено вчера в 17:35
Политика

Минюст Украины взыскал $3 млн по делу Януковича у двух компаний

Министерство юстиции Украины взыскало более $3 млн в бюджет по делу о конфискации средств бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 05:21
Происшествия

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
Политика

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков

Обновлено в 06:04
Происшествия

Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось

Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
Обновлено в 06:17
Космос

Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
Обновлено вчера в 12:16
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Общество

Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова

Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено вчера в 09:51
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Футбол

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы эвакуировали вертолетом

Серьезная авария произошла на юго-западе Москвы. Как сообщает РИА Новости, одного из пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

У суррогатной матери Ким Кардашьян и Канье Уэста начались роды

Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся в четвертый раз стать родителями. У их суррогатной матери начались роды.
Обновлено в 04:12
Политика

Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору

Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
Обновлено в 05:59
Футбол

Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных

Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Политика

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 05:56
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Финансы

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
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Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Новой Москве иномарка столкнулась с грузовиком и микроавтобусом

Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля, грузовой фуры и микроавтобуса на 232-м километре трассы А-107 в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:39
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