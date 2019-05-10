Политика
Западные СМИ впечатлил парад Победы в МосквеРоссийская газета 03:21
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы. Помимо прочего СМИ обратили внимание на военную технику, участвовавшую в нем.
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Шоу-бизнес
Друг Сергея Доренко рассказал о последней встрече с журналистом
Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста. По его словам, 9 мая у них была встреча.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Игры
Bethesda обложила налогом пользовательские торговые автоматы в Fallout 76. Некоторые игроки возмущены
С выходом девятого обновления из серии Wild Appalachia в Fallout 76 появились пользовательские торговые автоматы, благодаря которым стало проще продавать предметы другим игрокам.
Обновлено в 10:23
Общество
Петербуржцев предупредили о ночных ливнях и грозах
Спасатели предупредили жителей и гостей города об ухудшении погоды. Ночью на Петербург обрушатся ливни и усилится ветер.
Обновлено в 08:28
Политика
МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Общество
В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками
В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги
Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
Обновлено в 08:43
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4 тысячи евро
За машину 1991 года выпуска просят 4 тысячи евро, что при пересчете на российскую валюту составляет 292 тысячи рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 01:15
Политика
Встреча с Лавровым: МИД Японии объяснил «резкие высказывания» Коно
Глава МИД Японии Таро Коно, который заявил, что в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Москве были допущены "резкие высказывания", вероятно, имел в виду, что встреча была откровенной и искренней.
Обновлено в 11:38
Хоккей
Дадонов забросил первую шайбу сборной России на чемпионате мира
Сборная России открыла счет голам на чемпионате мира-2019. Первую шайбу для россиян на турнире в матче с Норвегией забросил Евгений Дадонов.
Обновлено в 10:32
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Политика
На Украине потребовали запретить спикеру Рады подписывать закон о госязыке
Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" требует через суд запретить спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать "закон о госязыке", что заблокирует его подготовку к вступлению в силу, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Прощание с Сергеем Доренко состоится 12 мая
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
«Все думаю о внезапности смерти»: Светлана Сорокина прокомментировала гибель Доренко
Светлана Сорокина рассказала, как много лет назад заезжала к Доренко на дачу, у журналиста жили там два ротвейлера, которых телеведущая жутко боялась.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя
24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28