Политика

Западные СМИ впечатлил парад Победы в МосквеРоссийская газета 03:21

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы. Помимо прочего СМИ обратили внимание на военную технику, участвовавшую в нем.
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Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Газета.Ru09:54

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Российская газета03:21

Западные СМИ делятся впечатлениями от парада Победы на Красной площади

Комсомольская правда06:12

Парад Победы в Москве впечатлил зарубежные СМИ

Московский Комсомолец05:53

Западные СМИ оценили парад Победы в Москве

Взгляд.ру04:18

Парад Победы в Москве восхитил западные СМИ

News.ru07:56

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Пятый каналвчера в 09:57
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Шоу-бизнес

Друг Сергея Доренко рассказал о последней встрече с журналистом

Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста. По его словам, 9 мая у них была встреча.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Музыка

Получилось кино: певец Николай Басков покажет 13 мая клип «Караоке»

Обновлено в 05:12
Происшествия

Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

Обновлено в 10:37
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Игры

Bethesda обложила налогом пользовательские торговые автоматы в Fallout 76. Некоторые игроки возмущены

С выходом девятого обновления из серии Wild Appalachia в Fallout 76 появились пользовательские торговые автоматы, благодаря которым стало проще продавать предметы другим игрокам.
Обновлено в 10:23
Общество

Петербуржцев предупредили о ночных ливнях и грозах

Спасатели предупредили жителей и гостей города об ухудшении погоды. Ночью на Петербург обрушатся ливни и усилится ветер.
Обновлено в 08:28
Политика

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Общество

В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками

В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия

Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

Обновлено в 08:43
Авто

В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4 тысячи евро

За машину 1991 года выпуска просят 4 тысячи евро, что при пересчете на российскую валюту составляет 292 тысячи рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 01:15
Политика

Встреча с Лавровым: МИД Японии объяснил «резкие высказывания» Коно

Глава МИД Японии Таро Коно, который заявил, что в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Москве были допущены "резкие высказывания", вероятно, имел в виду, что встреча была откровенной и искренней.
Обновлено в 11:38
Хоккей

Дадонов забросил первую шайбу сборной России на чемпионате мира

Сборная России открыла счет голам на чемпионате мира-2019. Первую шайбу для россиян на турнире в матче с Норвегией забросил Евгений Дадонов.
Обновлено в 10:32
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Политика

На Украине потребовали запретить спикеру Рады подписывать закон о госязыке

Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" требует через суд запретить спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать "закон о госязыке", что заблокирует его подготовку к вступлению в силу, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 10:16
Происшествия

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
Происшествия

Прощание с Сергеем Доренко состоится 12 мая

Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

«Все думаю о внезапности смерти»: Светлана Сорокина прокомментировала гибель Доренко

Светлана Сорокина рассказала, как много лет назад заезжала к Доренко на дачу, у журналиста жили там два ротвейлера, которых телеведущая жутко боялась.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал призыв Виторгана не праздновать День Победы

Обновлено в 06:29
Происшествия

В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя

24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
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