Политика

ПМЭФ приготовили бойкот из-за ареста КалвиТелеканал 360° 03:36

Второй раз в своей истории Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) может столкнуться с игнорированием со стороны крупного американского бизнеса. Так, в 2014 году власти США посоветовали главам ведущих компаний Америки отказаться от поездки в Петербург из-за конфликта вокруг Украины.
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с чего всё началось
Инвесторы нескольких американских компаний отменили поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне после ареста главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает
 The Financial Times со ссылкой на источники.
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