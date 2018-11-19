с чего всё началось

Запад проявляет чрезвычайное волнение в связи с планами России, заявившей о планах «возродить советскую военную базу» на территории Кубы. Как пишет издание Daily Star, аналитики из Фонда Джеймстаун даже называют конкретный объект.

Запад боится, что Россия вернет на Кубу военную базу

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