Общество
Занятия в школах Тюмени отменили из-за морозов
Занятия в школах Тюмени отменили из-за морозовИзвестия23 декабря в 21:53
В школах Тюмени отменили занятия для учеников первой смены с 1 по 9 классы. Информация об отмене занятий для учеников второй смены появится позже. Это связано с пришедшими в регион сильными морозами.
Известия23 декабря в 21:53
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Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили израильский удар по Дамаску
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
США размещают стратегическое высокоточное оружие у границ России
Главнокомандующий российского ВМФ Владимир Королев заявил, что США наращивают неядерные системы высокоточного оружия в морских акваториях, которые находятся рядом с Россией.
Обновлено в 18:36
Здоровье
Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года
Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
В Следственном комитете РФ по Ульяновской области уточнили, что тела 48-летней местной жительницы, ее двоих несовершеннолетних детей и неустановленного мужчины в возрасте около 40 лет с огнестрельными ранениями были найдены в одной из квартир в Заволжском районе Ульяновска.
Обновлено в 15:16
Общество
Суд в США продлил срок вынесения Никулину психиатрического заключения
Федеральный судья в штате Калифорния в США продлил срок вынесения психиатрического заключения по состоянию россиянина Евгения Никулина, который обвиняется в незаконном доступе к компьютерным базам данных.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани
Обновлено в 17:37
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне могут бесплатно ловить рыбу на водоемах общего пользования, за исключением ряда объектов, предусмотренных законодательством, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой-информации.
Обновлено в 15:34
Происшествия
ИГ взяло ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи
Обновлено в 19:41
Экономика
Путин подписал закон о повышении МРОТ на 117 рублей в 2019 году
Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, предусматривающий рост минимальной оплаты труда в среднем на 117 рублей.
Обновлено в 12:07
Общество
В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО
В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.
Обновлено в 16:31
Общество
Игорь Сечин подарил чиновникам корзинки с колбасой
Обновлено в 09:31
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщик
На северо-западе Москвы погиб подросток, которого затянуло под снегоуборочный трактор.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Неудачно севшим в Конго самолетом с военными управляли россияне
Обновлено в 19:10
Путешествия
АТОР назвала самые популярные выездные направления в 2018 году
Самыми популярными выездными туристическими направлениями у россиян в 2018 году стали Турция, Таиланд и Германия.
Обновлено в 10:32
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Политика
Великобритания изучит случаи преследования христиан по всему миру
Глава МИД Великобритании Джереми Хант поручил провести независимое обозрение случаев преследования христиан по всему миру.
Обновлено в 19:04
Здоровье
Минздрав намерен принять меры по сокращению потребления сахара и соли
Минздрав намерен разработать документы, направленные на сокращение потребления россиянами сахара и соли, следует из ответа замглавы министерства Олега Салагая на обращение члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева (ЛДПР).
Обновлено в 19:08
Общество
Занятия в школах Тюмени отменили из-за морозов
Обновлено 23 декабря в 21:53
Происшествия
16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти
В Тольятти вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова найдена мертвой.
Обновлено в 05:35
Политика
Военные предприятия Украины попали в список санкций России
Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Авто
Мантуров рассказал, каким будет внедорожник Aurus Komendant
В своем интервью журналистам глава Минпромторга РФ рассказал не только о выбранной площадке для производства автомобилей Aurus, но и о новом внедорожнике Komendant.
Обновлено в 07:27
Политика
Володин предложил Путину провести оценку положений Конституции
В ходе встречи главы государства с руководством Федерального собрания спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил вместе с судьями Конституционного суда, учеными и экспертами «посмотреть, как Конституция и заложенные в ней нормы работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», сообщает агентство «Интерфакс».
Обновлено в 12:58
Происшествия
Число жертв инцидента с угоном автобуса в Китае увеличилось до восьми
Обновлено в 20:16
Общество
Январские пенсии начнут выплачивать с 28 декабря
Как рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России, доставка пенсий через кредитные организации начнется с 28-29 декабря.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Дагестане три человека пострадали в результате обрушения моста
Три человека пострадали в результате обрушения строящегося моста в дагестанском Буйнакске, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В США скончался второй ребенок-мигрант из Гватемалы
Обновлено в 18:54
Общество
Новая ВПП в «Шереметьево» откроется в апреле 2019 года
Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) столичного аэропорта «Шереметьево» откроется 4 апреля 2019 года, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко журналистам.
Обновлено в 20:26
Армия и оружие
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Обновлено в 12:51