Занев расторг контракт с «Енисеем»Матч ТВ вчера в 13:18

Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым. Сообщается, что соглашение было расторгнуто по инициативе игрока.

Происшествия Серийный педофил 14 лет скрывался от следствия и сел на 21 год Как говорится в сообщении, свои преступления он совершал еще в начале 2000-х, а после этого 14 лет умело скрывался от следствия.

Происшествия Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".

Интернет Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.

Хоккей Борис Видгоф возглавит ХК «Трактор» Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев и его генеральный менеджер Евгений Губарев покинут свои посты.

Политика В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса над объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.

Кино Путин поздравил с 91-летием актрису Элину Быстрицкую Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Элину Быстрицкую.

Политика Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".

Здоровье Россиянам посоветовали есть супы, чтобы избежать ожирения Россиянам посоветовали включать супы в свой ежедневный рацион. Ведь это низкокалорийное и при этом сытное блюдо.

Энергетика Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель.

Армия и оружие Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.

Политика Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.

Экономика Счетная палата проверит расходование бюджетных средств на страхование Счетная палата в 2019 году проверит эффективность расходования средств федерального бюджета на страхование, осуществлявшееся главными распорядителями средств федерального бюджета в системно значимых страховых организациях за 2015-2018 годы и истекший период 2019 года.

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.

Футбол Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия поднялась на 46-е место.

Политика Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.

Армия и оружие В сети появилось видео первого полета Ил-112В В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.

Политика Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».

Происшествия В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Политика Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.

Происшествия В Киеве на парковке взорвался автомобиль В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие В Днепропетровской области проходят учения артиллерии ВСУ На полигоне в Днепропетровской области проходят учения артиллерии Вооружённых сил Украины, заявили 3 апреля в пресс-службе генерального штаба ВСУ.