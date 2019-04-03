Футбол
Занев расторг контракт с «Енисеем»Матч ТВ вчера в 13:18
Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым. Сообщается, что соглашение было расторгнуто по инициативе игрока.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Происшествия
Серийный педофил 14 лет скрывался от следствия и сел на 21 год
Как говорится в сообщении, свои преступления он совершал еще в начале 2000-х, а после этого 14 лет умело скрывался от следствия.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье
Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 03:21
Интернет
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Хоккей
Борис Видгоф возглавит ХК «Трактор»
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев и его генеральный менеджер Евгений Губарев покинут свои посты.
Обновлено в 02:50
Политика
В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо
Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса над объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.
Обновлено вчера в 21:42
Кино
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Обновлено в 00:32
Кино
Путин поздравил с 91-летием актрису Элину Быстрицкую
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Элину Быстрицкую.
Обновлено в 03:20
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено вчера в 05:27
Здоровье
Россиянам посоветовали есть супы, чтобы избежать ожирения
Россиянам посоветовали включать супы в свой ежедневный рацион. Ведь это низкокалорийное и при этом сытное блюдо.
Обновлено в 01:39
Энергетика
Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель.
Обновлено в 01:30
Гаджеты
Мощный смартфон Redmi Pro 2 может получить выдвижную камеру
Утверждается, что новинка получит фронтальную камеру в виде выдвижного модуля-перископа.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Экономика
Счетная палата проверит расходование бюджетных средств на страхование
Счетная палата в 2019 году проверит эффективность расходования средств федерального бюджета на страхование, осуществлявшееся главными распорядителями средств федерального бюджета в системно значимых страховых организациях за 2015-2018 годы и истекший период 2019 года.
Обновлено в 04:38
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Футбол
Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:13
Политика
Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве
Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала
Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:35
Политика
Кортеж «нового казахского хана» в Москве сняли на видео
Обновлено в 04:56
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 02:53
Космос
Японский зонд сегодня ночью сбросит «взрывпакет» на астероид
Обновлено в 04:02
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
В Киеве на парковке взорвался автомобиль
В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
В Днепропетровской области проходят учения артиллерии ВСУ
На полигоне в Днепропетровской области проходят учения артиллерии Вооружённых сил Украины, заявили 3 апреля в пресс-службе генерального штаба ВСУ.
Обновлено в 05:09
Авто
Lada Vesta установила абсолютный рекорд продаж
Март этого года оказался для АвтоВАЗа и Lada удачным: было продано на 10,1% автомобилей больше, чем в том же месяце прошлого года.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Обновлено вчера в 12:19