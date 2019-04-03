Футбол

Занев расторг контракт с «Енисеем»Матч ТВ вчера в 13:18

Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым. Сообщается, что соглашение было расторгнуто по инициативе игрока.
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Болгарский защитник Занев расторг контракт с «Енисеем»

РИА Новостивчера в 13:16

Петар Занев: «Не хочу работать с таким тренером, как Аленичев»

Спорт-Экспрессвчера в 15:20

Занев расторг контракт с «Енисеем»

Матч ТВвчера в 13:18

Занев расторг контракт с «Енисеем»

Sportbox.RUвчера в 13:18

Занев: разочаровался в Аленичеве. Думаю, сейчас никто из игроков не верит ему

Чемпионатвчера в 14:48

«Я разочаровался в Аленичеве как человеке». Занев покинул «Енисей» из-за конфликта с тренером

Sport24.ruвчера в 13:15

Петар Занев: «Я разочаровался в Аленичеве как человеке»

Sports.ruвчера в 14:12
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Происшествия

Серийный педофил 14 лет скрывался от следствия и сел на 21 год

Как говорится в сообщении, свои преступления он совершал еще в начале 2000-х, а после этого 14 лет умело скрывался от следствия.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье

Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Названы сроки отказа США от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено в 04:25
Интернет

Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным

Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Обновлено вчера в 19:41
Хоккей

Борис Видгоф возглавит ХК «Трактор»

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев и его генеральный менеджер Евгений Губарев покинут свои посты.
Обновлено в 02:50
Политика

В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо

Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса над объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.
Обновлено вчера в 21:42
Кино

Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Обновлено в 00:32
Кино

Путин поздравил с 91-летием актрису Элину Быстрицкую

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Элину Быстрицкую.
Обновлено в 03:20
Политика

Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится

Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено вчера в 05:27
Здоровье

Россиянам посоветовали есть супы, чтобы избежать ожирения

Россиянам посоветовали включать супы в свой ежедневный рацион. Ведь это низкокалорийное и при этом сытное блюдо.
Обновлено в 01:39
Энергетика

Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель.
Обновлено в 01:30
Гаджеты

Мощный смартфон Redmi Pro 2 может получить выдвижную камеру

Утверждается, что новинка получит фронтальную камеру в виде выдвижного модуля-перископа.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Экономика

Счетная палата проверит расходование бюджетных средств на страхование

Счетная палата в 2019 году проверит эффективность расходования средств федерального бюджета на страхование, осуществлявшееся главными распорядителями средств федерального бюджета в системно значимых страховых организациях за 2015-2018 годы и истекший период 2019 года.
Обновлено в 04:38
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Футбол

Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:13
Политика

Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве

Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Политика

Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала

Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:35
Политика

Кортеж «нового казахского хана» в Москве сняли на видео

Обновлено в 04:56
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 02:53
Космос

Японский зонд сегодня ночью сбросит «взрывпакет» на астероид

Обновлено в 04:02
Политика

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

В Киеве на парковке взорвался автомобиль

В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

В Днепропетровской области проходят учения артиллерии ВСУ

На полигоне в Днепропетровской области проходят учения артиллерии Вооружённых сил Украины, заявили 3 апреля в пресс-службе генерального штаба ВСУ.
Обновлено в 05:09
Авто

Lada Vesta установила абсолютный рекорд продаж

Март этого года оказался для АвтоВАЗа и Lada удачным: было продано на 10,1% автомобилей больше, чем в том же месяце прошлого года.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено вчера в 12:19
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Петр Занев
Болгарский футболист
Болгарский футболист, левый, центральный защитник клуба «Енисей» и сборной Болгарии.
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