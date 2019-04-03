Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»Sports.ru вчера в 13:25
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Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Кино
Новожилов: причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб
Обновлено вчера в 09:00
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Общество
В Роскачестве изучили 15 марок филе минтая
Эксперты Роскачества проверили 15 популярных марок филе минтая, представленных на отечественном рынке, по 35 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой
Причиной авиакатастрофы, в которой погибла совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталия Филева, стала внезапная потеря бизнес-джетом скорости при заходе на посадку.
Обновлено в 02:21
Общество
Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Политика
Нетаньяху хочет обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Встреча лидеров России и Израиля пройдет 4 апреля в Москве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве ситуацию в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия
Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
Выдвижной экран вместо камеры. Изображения действительно уникального смартфона
В патенте описаны две конструкции, причем в обоих случаях смартфоны имеют по два дисплея и при этом они не являются сгибающимися.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Транспорт
Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно
Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
Обновлено вчера в 21:00
Технологии
Южная Корея первой в мире запустит сеть 5G в масштабах страны
Южная Корея первой в мире запустит коммерческую сеть 5G в масштабах страны в пятницу, 5 апреля 2019 года.
Обновлено в 01:11
Политика
На Украине декоммунизировали черный хлеб
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Баскетбол
«Торонто» победил «Бруклин», «Филадельфия» уступила «Атланте»
В другом матче «Атланта Хоукс» победил «Филадельфию Сиксерс» — 130:122.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 16:25
Единоборства
Конор Макгрегор передумал уходить
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Путешествия
Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России
Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Общество
Власти Кузбасса проследят за ценами на цифровые приставки
Власти Кемеровской области, где 15 апреля произойдет отключение аналогового телесигнала, контролируют стоимость цифровых приставок, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов.
Обновлено в 01:41
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол
Джорджевич: ничья была бы незакономерной, так как «Арсенал» провёл плохую игру
Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка России с "Уралом" (0:1).
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В Испании во время учений самолет съехал с ВПП, пострадали 11 военных
Одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести после того, как небольшой военный самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в Испании, сообщает радиостанция COPE.
Обновлено вчера в 08:30