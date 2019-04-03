Футбол

Занев расторг контракт с «Енисеем»Матч ТВ 13:18

Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым. Сообщается, что соглашение было расторгнуто по инициативе игрока.
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Занев расторг контракт с «Енисеем»

Sportbox.RU13:18

Петар Занев: «Не хочу работать с таким тренером, как Аленичев»

Спорт-Экспресс15:20

Занев расторг контракт с «Енисеем»

Матч ТВ13:18

Занев: разочаровался в Аленичеве. Думаю, сейчас никто из игроков не верит ему

Чемпионат14:48

Болгарский защитник Занев расторг контракт с «Енисеем»

РИА Новости13:16

«Я разочаровался в Аленичеве как человеке». Занев покинул «Енисей» из-за конфликта с тренером

Sport24.ru13:15

Петар Занев: «Я разочаровался в Аленичеве как человеке»

Sports.ru14:12
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Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

Обновлено в 16:15
Гаджеты

Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Систему видеопомощи VAR впервые применили в российском футболе

Систему видеопомощи арбитрам VAR впервые использовали во время одного из матчей, проводимых под эгидой РФС.
Обновлено в 11:59
Экономика

Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Космос

НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner

НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Политика

«Северный поток — 2» сделает ФРГ заложником России, заявил Пенс

Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что поставки российского газа в Германию через «Северный поток-2» сделают немецкую экономику «заложником» России.
Обновлено в 17:26
Политика

Украина запретила авиаперелеты с Россией

После визита в Москву кандидата в президента Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука правительство Украины приняло решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией, инициатором нововведения выступило МВД Украины.
Обновлено в 05:52
Авто

Ford представил новое поколение кроссовера Kuga

Компания Ford представила новую генерацию своего кроссовера Kuga.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных

Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено в 15:49
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Политика

МИД ответил на заявление НАТО по Керченскому проливу

В МИД России считают, что заявления НАТО по Керченскому проливу связаны со вторым туром президентских выборов на Украине.
Обновлено в 13:34
Экономика

Россиян обложат новыми налогами

Неналоговые платежи внесут в Налоговый кодекс РФ. По крайней мере, с такой законодательной инициативой выступил Минфин.
Обновлено вчера в 02:31
Игры

В PlayStation Store началась весенняя распродажа

Sony нарушила свою «традицию» запускать одновременно сразу несколько распродаж, поэтому сегодня в PS Store стартовала лишь одна — весенняя.
Обновлено в 06:30
Культура

Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

Обновлено в 15:48
Экономика

Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца

Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.
Обновлено в 18:00
Единоборства

UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба

Обновлено в 18:17
Футбол

Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу

Певицу Бритни Спирс поместили в психбольницу, сообщил телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на портал TMZ.
Обновлено в 18:20
Политика

У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Политика

Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Футбол

Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено в 17:24
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением шельфа России

Обновлено в 10:06
Политика

Порошенко ответил на вызов Зеленского опросом

Действующий президент Украины Петр Порошенко в ответ на предложение лидера президентской гонки Владимира Зеленского насчет публичных дебатов разместил опрос в своем Telegram-канале.
Обновлено в 18:12
Происшествия

Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода

Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено в 12:06
Экономика

Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
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Петр Занев
Болгарский футболист
Болгарский футболист, левый, центральный защитник клуба «Енисей» и сборной Болгарии.
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