Футбол
Занев расторг контракт с «Енисеем»Матч ТВ 13:18
Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым. Сообщается, что соглашение было расторгнуто по инициативе игрока.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Теннис
Мужской финал на Олимпиаде-2020 пройдёт в трёхсетовом формате
Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение об изменениях в форматах матчей Олимпийского теннисного турнира.
Обновлено в 12:46
Культура
Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира
Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Кино
Раскрыта причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено в 07:57
Происшествия
Как многодетная мать терроризировала Омск
Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
В Киеве заявили, что Украина уже «одной ногой в НАТО»
Заместитель главы министерства обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна «одной ногой» уже находится в НАТО.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
Обновлено в 12:19
Политика
Советник Зеленского назвал кандидата на пост главы МИД Украины
МИД Украины в случае победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов может возглавить бывший министр финансов страны Александр Данилюк.
Обновлено в 10:29
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о своем романе с олигархом Керимовым
Экс-прима Большого театра поведала в откровенном интервью Ксении Собчак о своих отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым, с которым балерина жила в период пика своей славы.
Обновлено в 10:38
Общество
Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 13:58
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Общество
Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:17
Космос
Роскосмос показал отработку посадки модуля «Казачок» на Марс
Обновлено в 12:46
Единоборства
«Ты насильник и лицемер». Хабиб жестко ответил Конору
Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов резко высказался о своем бывшем сопернике Коноре Макгрегоре, который ранее объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 13:32
Авто
Обновленный кроссовер Volvo XC90 подорожал в РФ
Дилеры компании Volvo объявили в РФ о старте приёма заказов на кроссовер Volvo XC90. Машина прошла обновление, она стала дороже.
Обновлено в 11:20
Политика
Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено в 06:08
Общество
С экс-директора Библиотеки украинской литературы взыскали 2 млн рублей
С экс-директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, осужденной за растрату и экстремизм, взыскали более 2 млн рублей.
Обновлено в 09:29
Политика
Путин приехал на открытие первого в России завода Mercedes
Президент посетил завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14