с чего всё началось

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Политика Тимошенко заявила, что у Украины больше нет времени Журналистам политик заявила, что у Украины на сегодняшний день нет времени для экспериментов, потому что нужно начинать действовать сразу.

Футбол Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака» В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.

Политика В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.

Политика Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал британские СМИ и ответил на все обвинения в адрес российской стороны по поводу причастности к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero в Ормузском проливе.

Политика На Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду Наблюдатели «Комитета избирателей Украины» (КИУ) выявили первые нарушения на досрочных выборах в Верховную раду.

Технологии ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.

Шоу-бизнес У звезды «Дома-2» Ирины Агибаловой умерла мама У звезды "Дома-2" Ирины Агибаловой умерла мама Экс-участница скандальной телестройки Ирина Агибалова переживает утрату.

Происшествия На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.

Происшествия Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.

Кино «Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.

Политика Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья.

Политика Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери.

Единоборства Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Кино Махершала Али сыграет Блэйда в фильмах Marvel Стоит отметить, что "Блэйд" и его продолжения выходили в прокат в Северной Америке с рейтингом R.Сам Снайпс неоднократно подчеркивал, что готов продолжить играть охотника на вампиров, если на то будет воля зрителей и руководства Marvel.