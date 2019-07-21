Происшествия

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафеКоммерсантъ 04:52

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
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«Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», — цитирует слова Лимаренко его пресс-служба
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