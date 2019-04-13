Экономика
Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансовТАСС 09:33
Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:37, Ашберн
Футбол
Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженным
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался об эпизоде, в котором вторую желтую карточку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА получил защитник армейцев Марио Фернандес, передает Sport24.
Обновлено в 10:14
Космос
В ОАЭ подтвердили, что отправят на МКС космонавта 25 сентября
Директор программы по подготовке эмиратских космонавтов Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Салем аль-Марри подтвердил РИА Новости, что первый космонавт ОАЭ отправится на орбиту 25 сентября на корабле "Союз-МС 15" с космодрома Байконур.
Обновлено в 02:41
Финансы
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 09:50
Политика
Лавров заявил, что США не смогут втянуть Россию в гонку вооружений
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета по внешней оборонной политике заявил, что у США не получится втянуть Россию в гонку вооружений.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Сочи» в гостях разгромил лидера ФНЛ «Тамбов»
«Тамбов» на своем поле уступил «Сочи» в матче 31-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 10:28
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Взрыв прогремел у посольства России в Киеве
Обновлено в 05:59
Автоспорт
Квят: «Провел лучшую квалификацию в этом сезоне»
Машина неплохо себя проявила, есть потенциал для роста, хотя провели сильную квалификацию. Считаю ее лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба
Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж
Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Сына главы УТ МВД по УрФО поймали с крупной партией наркотиков
Сотрудники полиции задержали сына начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова с особо крупной партией наркотиков.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено вчера в 11:59
Хоккей
Гусев и Гавриков покинули СКА ради НХЛ
Хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев (нападающий) и Владислав Гавриков (защитник) продолжат карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 06:58
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Дело возбуждено по статьям о приготовлении к убийству двух и более лиц и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 03:33
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Общество
Telegram остается в топ-3 самых популярных мессенджеров в России
Фото: iStock Несмотря на блокировку Telegram продолжает оставаться одним из самых популярных мессенджеров на российском рынке.
Обновлено в 07:35
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Футбол
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота
Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
Обновлено в 07:45
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Единоборства
Каширина завоевала золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике
Россиянка Татьяна Каширина заняла первое место в весовой категории свыше 87 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в грузинском Батуми.
Обновлено в 08:43
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Общество
Экс-чиновница Ольга Глацких стала моделью
Мне выпала честь представить великолепное платье от модного дома RUBLEFFKA на показе мод PARADISE SHOW в честь 10-летнего юбилея ТЦ "Европа", – поделилась Ольга Глацких в Instagram.
Обновлено в 02:01
Общество
На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек
Обновлено в 05:02
Происшествия
Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека
По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55