Экономика

Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансовТАСС 09:33

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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Силуанов рассказал, за что Круглов будет отвечать на посту замглавы Минфина

Коммерсантъ10:16

Андрей Круглов назначен замминистра финансов РФ

News.ru10:13

Круглов из «Газпрома» станет новым замминистра финансов РФ

ПРАЙМ09:59

Силуанов назвал нового замглавы Минфина

Газета.Ru09:58

Зампред правления «Газпрома» уходит в Минфин

Москва 2409:46

Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов

ТАСС09:33
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Футбол

Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженным

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался об эпизоде, в котором вторую желтую карточку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА получил защитник армейцев Марио Фернандес, передает Sport24.
Обновлено в 10:14
Космос

В ОАЭ подтвердили, что отправят на МКС космонавта 25 сентября

Директор программы по подготовке эмиратских космонавтов Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Салем аль-Марри подтвердил РИА Новости, что первый космонавт ОАЭ отправится на орбиту 25 сентября на корабле "Союз-МС 15" с космодрома Байконур.
Обновлено в 02:41
Финансы

Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе

Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 09:50
Политика

Лавров заявил, что США не смогут втянуть Россию в гонку вооружений

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета по внешней оборонной политике заявил, что у США не получится втянуть Россию в гонку вооружений.
Обновлено в 08:52
Футбол

«Сочи» в гостях разгромил лидера ФНЛ «Тамбов»

«Тамбов» на своем поле уступил «Сочи» в матче 31-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 10:28
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Взрыв прогремел у посольства России в Киеве

Обновлено в 05:59
Автоспорт

Квят: «Провел лучшую квалификацию в этом сезоне»

Машина неплохо себя проявила, есть потенциал для роста, хотя провели сильную квалификацию. Считаю ее лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба

Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Сына главы УТ МВД по УрФО поймали с крупной партией наркотиков

Сотрудники полиции задержали сына начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова с особо крупной партией наркотиков.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено вчера в 11:59
Хоккей

Гусев и Гавриков покинули СКА ради НХЛ

Хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев (нападающий) и Владислав Гавриков (защитник) продолжат карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 06:58
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Дело возбуждено по статьям о приготовлении к убийству двух и более лиц и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 03:33
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Общество

Telegram остается в топ-3 самых популярных мессенджеров в России

Фото: iStock Несмотря на блокировку Telegram продолжает оставаться одним из самых популярных мессенджеров на российском рынке.
Обновлено в 07:35
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Футбол

Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота

Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
Обновлено в 07:45
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Единоборства

Каширина завоевала золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике

Россиянка Татьяна Каширина заняла первое место в весовой категории свыше 87 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в грузинском Батуми.
Обновлено в 08:43
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Общество

Экс-чиновница Ольга Глацких стала моделью

Мне выпала честь представить великолепное платье от модного дома RUBLEFFKA на показе мод PARADISE SHOW в честь 10-летнего юбилея ТЦ "Европа", – поделилась Ольга Глацких в Instagram.
Обновлено в 02:01
Общество

На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек

Обновлено в 05:02
Происшествия

Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека

По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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