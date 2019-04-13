Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансовТАСС 09:33

Нам нужен новый зам, чтобы занять те ниши, которые сегодня не заполнены.

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Политика Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.

Происшествия Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.

Спорт На командном ЧМ состоится произвольная программа у женщин Произвольная программа у женщин начнется сегодня, 13 апреля, в 10:50 по московскому времени.

Общество Познер назвал три книги, которые взял бы на необитаемый остров Известный журналист выбрал произведения Булгакова, Дюма и Кэрролла Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос, какие три книги он предпочел взять бы с собой на необитаемый остров, сообщает РИА Новости.

Политика ЕС перестал быть главным торговым партнером России Как рассказал министр, лидерство в торговле с Россией перешло от Европейского союза к странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Происшествия В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.

Происшествия Задержанного в Эквадоре соратника Ассанжа перепутали с россиянином Полиция Эквадора случайно перепутала шведа Ола Бини с россиянином, подозреваемым в контактах с Джулианом Ассанжем.

Политика Еще рано: Грушко ответил Порошенко Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.

Хоккей Женская сборная Канады впервые в истории не вышла в финал ЧМ Женская сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2019 на стадии 1/2 финала. В полуфинале турнира Канада проиграла команде Финляндии (2:4).

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Армия и оружие В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.

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