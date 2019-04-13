Экономика
Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансовТАСС вчера в 09:33
Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Читать в источнике
Оценить
Нам нужен новый зам, чтобы занять те ниши, которые сегодня не заполнены.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru вчера в 12:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Единоборства
Имадаев потерпел первое поражение в дебютном бою в UFC
Обновлено вчера в 23:39
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания
Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.
Обновлено в 04:32
Авто
Золотую «Волгу» со стразами создали в Воронеже
Универсал покрасили в золотой цвет и добавили туда стразы. Кроме того в машине установили пневмоподвеску и сделали уникальные диски.
Обновлено в 01:02
Политика
Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге
Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге.
Обновлено в 04:22
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Единоборства
Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов
Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Общество
В Москве пошел апрельский снегопад
В Москве 14 апреля начался снегопад. Снег идет во многих районах столицы, также снегопады ожидаются в Подмосковье.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Перми произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Перми произошел пожар на промышленном объекте нефтеперерабатывающей компаний "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".
Обновлено в 06:46
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Общество
В акции «Тотальный диктант» в Латвии приняли участие более 400 человек
Более 400 человек приняли участие в ежегодной международной культурно-образовательной акции "Тотальный диктант" в Латвии.
Обновлено в 07:42
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Самый большой в мире самолёт хотели запустить ещё в СССР
Запуск американцами самого большого самолёта в мире прокомментировал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков
Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе сервисов Instagram и Facebook произошел сбой, сообщает сайт Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено вчера в 11:29
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Обновлено в 06:53
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Армия и оружие
Спецслужбы ликвидировали главу ИГ на Филиппинах
На Филиппинах в ходе обстрелов погиб лидер «Мауте» - главной экстремисткой исламистской группировки на островах Абу Дар, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 12:21