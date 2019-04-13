Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансовТАСС вчера в 09:33

Нам нужен новый зам, чтобы занять те ниши, которые сегодня не заполнены.

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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Происшествия Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.

Футбол «Хоффенхайм» обыграл «Герту» в домашнем матче После 29 туров бундеслиги Хоффенхайм занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.

Футбол «Динамо» – «Краснодар»: Турбин не разглядел игру рукой На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.

Политика Deutsche Welle сообщил об отключении от кабельной сети в Венесуэле Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) сообщила об отключении испаноязычного телеканала от кабельной сети в Венесуэле.

Гаджеты Основные технические характеристики Honor 8S раскрыли до анонса На лицевой панели сделали каплевидный вырез, где будет располагаться 5-мегапиксельная камера. Сзади установят камеру с модулем на 13 Мп.

Общество ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.

Единоборства Дастин Порье собирается подумать о бое с Хабибом Нурмагомедовым завтра Порье получил право стать следующим соперником Нурмагомедова из-за того, что победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации.

Общество До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.

Футбол Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.

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