Экономика

Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансовТАСС вчера в 09:33

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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Антон Силуанов
Нам нужен новый зам, чтобы занять те ниши, которые сегодня не заполнены.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru вчера в 12:34

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