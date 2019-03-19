Политика

В Германии потребовали изгнать из страны посла СШАРадио Голос Балтии 11:33

В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
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Германский политик призвал объявить посла США персоной нон грата

Российская газета17:32

Зампред Бундестага потребовал выслать посла США

Коммерсантъ12:35

В Германии потребовали выслать посла США Гренелла

Взгляд.ру07:48

Зампредседателя бундестага призвал объявить посла США персоной нон грата

РИА Новости10:05

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

ТАСС08:40

В бундестаге призвали объявить посла США персоной нон грата

RT на русском10:06

Посла США потребовали изгнать из Германии

Lenta.ru10:41
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Политика

Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
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Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено в 11:27
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В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia

Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
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Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено в 20:13
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Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной

Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Политика

Казахи массово скупают доллары после отставки Назарбаева

Курс казахстанского тенге стремительно падает из-за ажиотажа на валюту После известия об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева казахи массово бросились скупать валюту, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 18:51
Происшествия

Валлийский футболист въехал на машине в толпу болельщиков соперника

Обновлено в 12:03
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Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Космос

Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры

Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Спорт

Загитова последней покажет короткую программу на ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова выступит в короткой программе на чемпионате мира в Японии под последним номером, сообщается в протоколе на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 05:15
Космос

В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

В конце прошлого года над Беринговым морем взорвался метеорит.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Происшествия

Спецборт МЧС доставил на лечение в Петербург шестерых пациентов

Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн

Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43
Политика

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

Обновлено в 13:23
Экономика

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.
Обновлено в 12:03
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Общество

Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Происшествия

В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста

Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено в 14:58
Общество

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено в 15:53
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
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ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Экономика

Росстат сообщил о росте промышленного производства

В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Обновлено в 01:06
Политика

Арестованному украинскому моряку сделали операцию в Москве

Украинскому военному моряку Василию Сороке, раненному во время вооруженного инцидента в районе Керченского пролива, в понедельник сделали операцию, сообщила во вторник уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на слова своей российской коллеги Татьяны Москальковой.
Обновлено в 09:22
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