Экономика
Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в РоссииТАСС вчера в 14:11
Хищение денег с банковских карт при помощи скимминга в России сведено к нулю. Об этом заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время пресс-конференции.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено вчера в 07:31
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в восьмой раз в карьере стал обладателем приза «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:01
Общество
В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр «делает селфи»
Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла процесс "селфи" амурского тигра, который оставил "фотопривет" на другую камеру, сообщает учреждение на своей странице в "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 21:48
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.
Обновлено в 00:44
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
Обновлено вчера в 23:17
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Под кустом в Колпино нашли новорожденную девочку
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером
Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Си Цзиньпин отправился с первым официальным визитом в КНДР
Председатель КНР Си Цзиньпин вместе со своей супругой Пэн Лиюань отправился в Северную Корею с двухдневным государственным визитом.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
На Украине обнаружили предполагаемую могилу Богдана Хмельницкого
Украинские ученые обнаружили загадочный склеп, который находился под Ильинской церковью в селе Суботов Черкасской области.
Обновлено 18 июня в 13:40
Здоровье
Омский Роспотребнадзор сообщил о стафилококке в сэндвиче от «Сабвея»
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Было-стало: Джиган показал, как выглядел 15 лет назад
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В госдепе США призвали Россию «прекратить ложь вокруг сбитого боинга»
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
Обновлено вчера в 22:12
Кино
Хабенский сыграет главную роль в фильме про любовный треугольник
Режиссёр Анна Меликян намерена снять в своём новом фильме про любовный треугольник актёра кино и театра Константина Хабенского.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Крым отказался принимать днепровскую канализационную воду
На прошлой неделе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной киевскими вождями водной блокады Крыма.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Владимир Путин в прямом эфире ответит на вопросы россиян
Пока жители отправляют свои вопросы, Президент готовится к прямой линии.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Жильцы нижних этажей станут платить больше за отопление
Как рассказал член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, слова которого приводит «Парламентская газета», основная нагрузка ляжет на собственников квартир с первого по четвертый этаж.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН
Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Испания обыграла Бельгию на молодежном чемпионате Европы
Молодежная сборная Испании обыграла команду Бельгии (2:1) в матче группового турнира чемпионата Европы U21.
Обновлено вчера в 14:30
Наука
По построенному физиками атомному радио впервые передали музыку
По первому в мире атомному радио, созданному учеными-физиками из США, выдали в эфир стереофоническую композицию, которую удалось передать с помощью амплитудной модуляции.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Минтруд поддерживает идею увеличения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко поддержал идею экспертов по повышению пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое сейчас выплачивается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
На Украине выставили на торги картину с обнаженным Порошенко
Обновлено вчера в 15:04