Финансы
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и ЧехииРИА Новости 09:19
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России. Он отметил, что чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.
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Происшествия
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.
Обновлено в 12:30
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд
Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.
Обновлено в 04:00
Политика
Памфилова сообщила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»
Избирательную комиссию «уже во всех грехах обвинили и дальше будут обвинять», добавила она.
Обновлено в 11:35
Культура
Как пройдет открытие выставки участников «Московского долголетия»
Творческие лаборатории работали с 24 июля по 4 августа, за это время их успели посетить 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок и любители.
Обновлено в 02:28
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к российскому самолёту с министром обороны Сергеем Шойгу на борту, однако был отогнан Су-27 ВВС РФ.
Обновлено в 12:28
Политика
Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
Политика
Россия в ответ выдворила из страны украинского дипломата
Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
Обновлено в 12:13
Здоровье
Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты
Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:13
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Башенный кран рухнул на средневековый замок в Италии
На севере Италии из-за сильного ветра на один из замков XV века упал башенный кран.
Обновлено в 12:26
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов страны
«Внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова», – говорится в сообщении МВД Киргизии, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:54
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Футбол
Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова и назначить пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр Виталий Мешков должен был удалить футболиста "Сочи", ударившего нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче чемпионата России, и назначить пенальти.
Обновлено в 11:33
Здоровье
Врачи спасли новорожденного весом 610 грамм в Подмосковье
Обновлено в 11:41
Общество
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС
В шести районах Республики Башкирия по распоряжению правительства региона введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.
Обновлено в 12:28
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Религия
Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста
Завтра, 14 августа, православные отмечают Медовый Спас, который совпадает с началом Успенского поста (пост продлится две недели, по 27 августа).
Обновлено в 07:45
Политика
США ввели санкции против Калужского радиотехнического института
США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в сетях
Юморист создал импровизированный мини-сериал, который назвал «ДамыСДюн», и снимает в нем Примадонну и ее давнюю подругу.В новом эпизоде своеобразной киноленты Пугачева и Вайкуле проводят аллегорию между обычной сеткой и компьютерной Сетью интернет.
Обновлено в 09:35