с чего всё началось

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России. Он отметил, что чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.

Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии

Футбол Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако» Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.

Общество В российских школах предложили создать факультатив по киберспорту Для российских школьников предложили организовать факультативные занятия по киберспорту.

Финансы Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.

Гаджеты В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.

Общество Расстрелявший мечеть австралиец рассказал о любви к России Брентон Таррант, расстрелявший мечети в новозеландском городе Крайстчерч, якобы ответил на письмо анонима из России.

Авто Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".

Интернет В Facebook прослушивали аудиосообщения пользователей Речь идет о Facebook Messenger, куда пользователи диктовали свои сообщения. Именно их и расшифровывали подрядчики соцсети.

Общество Путин проинспектировал строительство «Тавриды» Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Здоровье В ДР Конго от Эболы за год умерли почти две тысячи человек С конца июля 2018 года в африканской республике заболели около трех тысяч жителей Число жителей Демократической Республики Конго, заболевших лихорадкой Эбола за год, составило 2,8 тысячи человек, почти две тысячи из них умерли, 826 человек выздоровели, передает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Общество Сервис заказа такси «Ситимобил» появится в Казани До конца 2019 года сервис интернет-заказа такси «Ситимобил» начнет работать в 10 городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург и Казань, передают «Ведомости».

Политика Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.

Общество В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.

Общество Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми 37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.

Футбол «Краснодар» обыграл «Порту» и продолжит борьбу в Лиге чемпионов "Краснодар" вышел в четвертый групповой этап Лиги чемпионов, где сыграет с греческим "Олимпиакосом". "Порту" отправляется в Лигу Европы.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Общество Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Авто Первые фото: новый Kia Mohave не будет отличаться от концепта Kia опубликовала первые фотографии обновлённого внедорожника Mohave, который за все свои 11 лет существования пережил всего одно обновление.

Политика СБУ передала дело МН17 Нидерландам Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.