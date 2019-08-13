Финансы
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и ЧехииРИА Новости 09:19
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России. Он отметил, что чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.
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Создатели Snapchat снабдили смарт-очки второй камерой для 3D-эффектов
Новинка отличается обновленным дизайном и наличием второй, дополнительной HD-камеры для съемки фото и видео с эффектом глубины.
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Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
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Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
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Общество
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Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на изменение позиции властей КНР по поводу крупных закупок сельхозпродукции у США.
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Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
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Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».
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Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
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Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
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Армия и оружие
ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе
Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
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Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
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