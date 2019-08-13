Финансы

Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и ЧехииРИА Новости 09:19

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России. Он отметил, что чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

«Острый вопрос, но послушаем музыку»: Сбербанку все же пришлось объясниться за процентные ставки в Чехии

Царьград12:06

В Сбербанке объяснили разницу в стоимости кредитов в Чехии и России

БИЗНЕС Online08:34

Первый зампред Сбербанка объяснил, почему ипотеку в Чехии выдают под 3,3%

Forbes08:45

Сбербанк обосновал свои низкие ставки по ипотеке в Чехии

Национальная служба новостей09:38

В руководстве Сбербанка объяснили разницу ставок банка по кредитам в России и Чехии

Реальное время09:34

Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии

РИА Новости09:19

В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%

URA.Ru08:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Обновлено в 10:07
Гаджеты

Создатели Snapchat снабдили смарт-очки второй камерой для 3D-эффектов

Новинка отличается обновленным дизайном и наличием второй, дополнительной HD-камеры для съемки фото и видео с эффектом глубины.
Обновлено в 12:20
Наука

Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Политика

Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата

Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:54
Кино

Данила Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле

12 августа завершились съемки фильма с рабочим названием "Когда падали аисты" режиссера Данилы Козловского.
Обновлено в 11:40
Политика

Кремль осудил жестокость полиции на митингах

Обновлено в 06:27
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя

В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу

Орденом Мужества (посмертно) президент наградил одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко.
Обновлено в 05:14
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем

Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Политика

Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом

Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Общество

В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
Обновлено в 08:58
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено в 08:24
Происшествия

СК проверит инцидент с нелегальной перевозкой детей в Челябинск

Обновлено в 08:36
Происшествия

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 08:35
Политика

Трамп рассчитывает на изменение позиции КНР по закупкам продукции США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на изменение позиции властей КНР по поводу крупных закупок сельхозпродукции у США.
Обновлено в 11:40
Авто

Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» поступил к дилерам

Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено в 09:01
Происшествия

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Обновлено в 07:30
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».
Обновлено в 12:03
Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Общество

В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость

В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено в 05:51
Здоровье

Директор департамента здравоохранения проводит приемы на местах

Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев начал проводить приемы для граждан в городских больницах.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе

Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Башкирии взорвали предпринимателя

В Стерлитамаке совершено покушение на жизнь предпринимателя. Он занимался газовым оборудованием и вступил в конфликт с конкурентами.
Обновлено в 08:42
Кино

«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино

Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Общество

Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете

В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лев Аронович Хасис
Российский предприниматель
Предприниматель и менеджер, финансист, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов. Житель Богемии, мужского пола - Богемец.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное