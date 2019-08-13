Финансы

Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и ЧехииРИА Новости 09:19

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России. Он отметил, что чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.
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«Острый вопрос, но послушаем музыку»: Сбербанку все же пришлось объясниться за процентные ставки в Чехии

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Пожару на теплоходе «Святая Русь» присвоили третий ранг

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Движение по трассе "Таврида" откроют в сентябре 2020 года.
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Лев Аронович Хасис
Российский предприниматель
Предприниматель и менеджер, финансист, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
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Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов. Житель Богемии, мужского пола - Богемец.
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