с чего всё началось

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России. Он отметил, что чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.

Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии

Общество В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Политика В России отреагировали на переговоры США с талибами В России ожидают от США, что они поделятся информацией об итогах переговоров спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с запрещённой в России радикальной группировкой «Талибан».

Политика Меркель подтвердила намерение уйти из политики Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.

Общество Несколько журналистов радиостанции «Говорит Москва» ушли из коллектива В редакции отмечают, что основные ведущие, редакторы, корреспонденты, продюсеры и другие сотрудники радиостанции остаются на своих позициях.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Футбол В следующем раунде ЛЧ «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» Ранее греческий «Олимпиакос», который сегодня повторно обыграл турецкий «Башакшехир» с разгромным счетом 2:0 пробился в раунд плей-офф.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.

Технологии В Обнинске построят центр ионной терапии Центр будет построен на базе НМИЦ радиологии.

Здоровье Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Армия и оружие В Хабаровском крае подняли по тревоге около 2 тысяч военных "Специалистам войск противовоздушной обороны предстоит совершить марш комбинированным способом на специализированный полигон Телемба в Бурятии, где они выполнят боевые пуски ракет", - рассказали ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

Политика Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия.

Интернет Facebook уличили в прослушивании аудиосообщений пользователей Американская компания Facebook платила подрядчикам за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.

Наука Доклинические исследования показывают противораковый эффект кето-диеты Новые исследования, проведенные биологами из Техасского университета в Далласе, показывают, что ограничение уровня глюкозы в крови может сдерживать некоторые виды рака.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Общество Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием Пласидо Доминго Опера Сан-Франциско отменила запланированный на 6 октября концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

Экономика США отложили пошлины на товары из Китая до декабря Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Общество Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.

Наука Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.

Шоу-бизнес Стеша Маликова примерила платье-комбинацию с открытой спиной Девушка тоже с удовольствием проводит время с маленьким братиком, но даже в отпуске она не перестает примерять разные образы.

Политика Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.