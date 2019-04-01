Экономика

Зампред «Газпрома» станет заместителем СилуановаРБК 08:44

Еще одним зампредом стал член правления компании Олег Аксютин. Ему доверили вопросы стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестиционной программы, а также закупочной деятельности «Газпрома».
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«Газпром» меняет полкоманды

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Газета.Ru07:05

Елена Бурмистрова и Олег Аксютин назначены заместителями председателя правления «Газпрома»

ТАСС06:48
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
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Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах

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Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.
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Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
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Олег Евгеньевич Аксютин
Член правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром». Член-корреспондент Российской академии наук.
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