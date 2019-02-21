Экономика
Зампред ЦБ сравнил услуги форекс с финансовыми пирамидамиТАСС 01:06
Зампред ЦБ отметил, что никогда не пользовался такими услугами, так как считает риски слишком высокими.
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с чего всё началось
Зампред Банка России Владимир Чистюхин считает, что услуги форекс, несмотря на то, что они законодательно урегулированы, похожи на финансовые пирамиды, так как большинство пользователей этих услуг теряют деньги. Такое мнение Чистюхин выразил в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Экономика
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
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Мещанский суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в участии в террористической группировке "Исламское государство"* и вербовке новых сторонников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Найден дневник Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ
Дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского найдены в Центральном архиве Минобороны РФ, в них военачальник пишет, что одной из причин поражений в начале Великой Отечественной войны была неграмотность высшего командного состава, рассказал кандидат исторических наук Александр Ясаков на круглом столе памяти маршала Малиновского в Общественной палате РФ.
Обновлено в 09:48
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ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых
Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
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Футбол
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы.
Обновлено в 00:57
Общество
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Автобус протаранил ворота резиденции Путина в Барвихе
Обновлено в 09:15
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«Наполи» заинтересовался игроком ЦСКА
Итальянский "Наполи" заинтересован в приобретении полузащитника московского ЦСКА и сборной Исландии Арнора Сигурдссона.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки
Росздравнадзор сообщил о закрытии частной клиники "Асклепий мед" в Москве после смерти пациентки во время пластической операции, гендиректор клиники получил 1,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:44
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Госдума рассмотрит законопроект о наследовании пенсии
Госдума планирует рассмотреть закон о страховых пенсионных выплатах.
Обновлено в 04:46
Здоровье
ВШЭ отстранила от занятий почти 500 студентов из-за кори
Высшая школа экономики отстранила от занятий 451 студента из-за того, что они не смогли принести справку о прививке против кори.
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Сбербанк опроверг информацию о покупке Rambler Group
Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с переговорами, сообщали о возможности покупки Сбербанком холдинга Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута.
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Политика
СБУ объявила о раскрытии кампании России по вмешательству в выборы
Служба безопасности Украины (СБУ) одновременно провела более 30 обысков в рамках расследования дела о вмешательстве в проведение намеченных на 31 марта 2019 года выборов президента страны.
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Децл успел назначить главного наследника перед смертью
О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скончался после выступления в одном из клубов Ижевска.
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Политика
«Доска позора» появится на сайте Госдумы
Все четыре фракции Госдумы поддержали идею создания «доски позора» на сайте парламента, где будут публиковать заявления депутатов, которые дискредитируют палату и вызывают негативную реакцию в обществе.
Обновлено в 09:32
Политика
Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей
Российская делегация на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.
Обновлено в 06:28
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Британский Boeing случайно превысил скорость звука
Относительно поверхности земли попавший в мощный воздушный поток лайнер Virgin Atlantic двигался быстрее звука, скорость которого в воздухе (при 20 градусах Цельсия) составляет около 1235 км (767 миль) в час.
Обновлено в 01:04
Общество
«Магнит» вводит единый бренд для всех своих магазинов
Обновлено в 07:09
Политика
Посольство США требует немедленного доступа к Майклу Калви
Посольство США в Москве утверждает, что американским дипломатам до сих пор не был предоставлен доступа к основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, арестованному по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».
Обновлено в 09:48