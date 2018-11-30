Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.

Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию

Политика Политика МИД прокомментировал запрет на въезд на Украину мужчинам из России Отвечать зеркально на все решения Киева, включая запрет на въезд российским мужчинам, нецелесообразно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Политика СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Павла.

Политика Политика Меркель вылетела на саммит G20 обычным пассажиром

Политика Политика МИД России объяснил отмену встречи Трампа с Путиным Главной причиной отмены президентом США Дональдом Трампом с российским коллегой Владимиром Путиным стала внутриполитическая ситуация в США, а не инцидент в Керченском проливе, заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Армия и оружие Армия и оружие Украина провела военные учения на побережье Азовского моря Предыдущие учения на Азовском побережье украинские военные провели 23 ноября.

Политика Политика Украинские моряки, арестованные в Крыму, находятся в СИЗО Симферополя Моряки с кораблей ВМС Украины, задержанные в Крыму по делу о незаконном пересечении государственной границы, находятся в СИЗО Симферополя.

Политика Политика Украинский артист балета Сергей Полунин получил российский паспорт Известный украинский танцовщик Сергей Полунин получил российский паспорт, фотографию документа он опубликовал на своей странице в Instagram.

Политика Политика Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

Политика Политика Украина расторгнет 40 двусторонних договоров с Россией Украина в одностороннем порядке расторгнет около 40 договоров с Россией, сказал Климкин в эфире телеканала ТСН.

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest оценил новый автомат Калашникова

Армия и оружие Армия и оружие Система ПВО в Крыму усилена дивизионом «Панцирь-С» Система противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в Крыму усилена дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Политика Политика Жириновский предложил опустошить Украину Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает асимметричный ответ на решение властей Украины закрыть въезд в страну для мужчин из России, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.