Политика

Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию
Интерфакс
03:58

Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.
Интерфакс03:58

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Зампред ЦБ Торшин уходит с поста

Газета.Ru05:24

Бывший начальник арестованной в США Бутиной ушел с поста зама Набиуллиной

РБК04:57

Зампред ЦБ Александр Торшин уходит на пенсию

Коммерсантъ04:24

Зампред ЦБ Александр Торшин уходит в отставку

ТАСС04:12

Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию

Интерфакс03:58

ЦБ сообщил об уходе зампреда Александра Торшина

Rambler News Service03:53

Статс-секретарь — зампред ЦБ Александр Торшин покидает свой пост

Банки.ру03:52
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Политика

Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет

Пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны мужчин — граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, заявил президент Украины Пётр Порошенко 30 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.
Обновлено в 06:40
Политика

В МИД России прокомментировали отмену Трампом встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным скорее из-за внутриполитической динамики в своей стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:48
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Меркель вылетела на саммит G20 обычным пассажиром

Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Россия ограничит иностранным военным кораблям проход по Севморпути

С 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей.
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Политика

ЕК утвердила выделение Украине еще 500 миллионов евро помощи

"Европейская комиссия от имени ЕС сегодня утвердила выделение первого транша в 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи (MFA) Украине", — отмечается в релизе.
Обновлено в 06:48
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СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры, сообщили в пятницу в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 06:41
Политика

Посольство России направило ноту в МИД Польши

Посольство России в Варшаве направило ноту в МИД Польши по поводу выходки польского государственного телеканала TVP, сообщил российским журналистам официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.
Обновлено в 06:49
Политика

Сенат США осудил «российскую агрессию» в Керченском проливе

Американский сенат принял резолюцию, которая осуждает действия российской стороны в отношении украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

Обновлено в 06:43
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Путин распорядился пресечь хищение нефти и газа в Дагестане

Российский лидер поручил Генеральной прокуратуре и правительству принять меры, чтобы пресечь хищения нефти и газа из трубопроводов, расположенных на территории Республики Дагестан.
Обновлено в 06:49
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Трамп назвал нападки на проект Trump Tower в России «охотой на ведьм»

Президент США Дональд Трамп назвал обсуждения вокруг его проекта по строительству здания в России "охотой на ведьм".
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийской ПВО

Обновлено в 06:47
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СММ ОБСЕ следит за ситуацией в Керченском проливе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине следит за ситуацией в Керченском проливе, заявил в интервью РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
Обновлено в 06:44
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Украинский артист балета Сергей Полунин получил российский паспорт

Известный украинский танцовщик Сергей Полунин получил российский паспорт, фотографию документа он опубликовал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

В ДНР узнали о готовящемся наступлении ВСУ с использованием химоружия

Разведка ДНР уточняет, что другим подразделениям дано указание усилить охрану и прикрытие этой группы, а также разрешение сбивать все БПЛА, даже если это беспилотник миссии ОБСЕ.
Обновлено в 06:51
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Александр Порфирьевич Торшин
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя - статс-секретарь Банка России c 21 января 2015 года. В прошлом - член Совета Федерации от Правительства Республики Марий Эл, 1-й Заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации, исполняющий обязанности Председателя Совета Федерации Российской Федерации с 18 мая по 21 сентября 2011 года.
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