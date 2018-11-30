Политика
Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию
Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсиюИнтерфакс03:58
Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.
Интерфакс03:58
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Политика
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Известный украинский танцовщик Сергей Полунин получил российский паспорт, фотографию документа он опубликовал на своей странице в Instagram.
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