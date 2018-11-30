Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.

Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию

Политика Политика Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет Пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны мужчин — граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, заявил президент Украины Пётр Порошенко 30 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

Политика Политика В МИД России прокомментировали отмену Трампом встречи с Путиным Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным скорее из-за внутриполитической динамики в своей стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит иностранным военным кораблям проход по Севморпути С 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей.

Политика Политика ЕК утвердила выделение Украине еще 500 миллионов евро помощи "Европейская комиссия от имени ЕС сегодня утвердила выделение первого транша в 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи (MFA) Украине", — отмечается в релизе.

Политика Политика СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры, сообщили в пятницу в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (УПЦ).

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Политика Политика Сенат США осудил «российскую агрессию» в Керченском проливе Американский сенат принял резолюцию, которая осуждает действия российской стороны в отношении украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

Политика Политика Путин распорядился пресечь хищение нефти и газа в Дагестане Российский лидер поручил Генеральной прокуратуре и правительству принять меры, чтобы пресечь хищения нефти и газа из трубопроводов, расположенных на территории Республики Дагестан.

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Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийской ПВО

Политика Политика СММ ОБСЕ следит за ситуацией в Керченском проливе Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине следит за ситуацией в Керченском проливе, заявил в интервью РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Политика Политика Украинский артист балета Сергей Полунин получил российский паспорт Известный украинский танцовщик Сергей Полунин получил российский паспорт, фотографию документа он опубликовал на своей странице в Instagram.