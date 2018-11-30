Политика
Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию
Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсиюИнтерфакс03:58
Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.
Интерфакс03:58
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Политика
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Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет
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Глава Евросовета Дональд Туск уверен, что санкции в отношении РФ будут пролонгированы в декабре, об этом он заявил на пресс-конференции в рамках встречи G20 в Аргентине, трансляция которой велась на сайте ЕК.
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Политика
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Политика
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Российский лидер поручил Генеральной прокуратуре и правительству принять меры, чтобы пресечь хищения нефти и газа из трубопроводов, расположенных на территории Республики Дагестан.
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Армия и оружие
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Политика
Посольство РФ направило ноту в МИД Польши
Посольство РФ в Варшаве направило ноту в министерство иностранных дел Польши.
Обновлено в 07:59
Политика
AFP: США, Мексика и Канада подписали новое торговое соглашение
США, Мексика и Канада подписали новое торговое соглашение, сообщает AFP.
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Политика
Германия потребовала от Украины ускорить процесс по делу Вышинского
Ранее в ОБСЕ заявили, что продолжат пристально следить за делом Вышинского. В организации также призывали Киев освободить журналиста.
Обновлено в 08:04
Политика
BuzzFeed сообщил о плане Трампа подарить Путину пентхаус в Москве
Президент США Дональд Трамп планировал передать президенту России Владимиру Путину пентхаус стоимостью $50 млн в небоскребе Trump Tower, который предполагалось построить в Москве, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на четырех человек (один из них называет себя автором этой идеи).
Обновлено в 07:51