Политика

Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию
Интерфакс
03:58

Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.
Интерфакс03:58

Подробнее о событии

Зампред ЦБ Торшин уходит с поста

Газета.Ru05:24

Бывший начальник арестованной в США Бутиной ушел с поста зама Набиуллиной

РБК04:57

Зампред Центробанка Александр Торшин покинул свой пост. Ранее его знакомая Мария Бутина, арестованная в США, якобы согласилась на сделку со следствием

Новая газета04:50

Зампред ЦБ Александр Торшин уходит на пенсию

Коммерсантъ04:24

Зампред ЦБ Александр Торшин уходит в отставку

ТАСС04:12

Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию

Интерфакс03:58

ЦБ сообщил об уходе зампреда Александра Торшина

Rambler News Service03:53
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика

Путин прилетел в Аргентину на саммит G20

Обновлено в 08:02
Политика

Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет

Украина запретила въезд на территорию страны россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 08:04
Политика

Туск уверен, что ЕС в декабре продлит санкции против России

Глава Евросовета Дональд Туск уверен, что санкции в отношении РФ будут пролонгированы в декабре, об этом он заявил на пресс-конференции в рамках встречи G20 в Аргентине, трансляция которой велась на сайте ЕК.
Обновлено в 08:04
Политика

ФРГ изучает криминальную версию поломки лайнера Меркель

Обновлено в 08:03
Политика

СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры, сообщили в пятницу в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 07:58
Политика

Еврокомиссия выделила Украине €500 млн макрофинансовой помощи

Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение Украине первого транша в €500 млн в рамках новой программы макрофинансовой помощи (MFA) стране.
Обновлено в 08:03
Политика

Арестованных украинских моряков перевели из Крыма в Москву

Всех 24 арестованных после инцидента в Керченском проливе моряков перевели в Москву, сообщила РБК уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Россия ограничит иностранным военным кораблям проход по Севморпути

С 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей.
Обновлено в 08:05
Политика

Забайкалье войдет в программу «Дальневосточного гектара»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил включить Забайкальский край в государственную программу «Дальневосточный гектар».
Обновлено в 07:53
Политика

Путин распорядился пресечь хищение нефти и газа в Дагестане

Российский лидер поручил Генеральной прокуратуре и правительству принять меры, чтобы пресечь хищения нефти и газа из трубопроводов, расположенных на территории Республики Дагестан.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению

Крупная группировка ВСУ концентрируется на мариупольском направлении, по оперативным данным, идёт подготовка к наступлению, которое запланировано на декабрь.
Обновлено в 08:05
Политика

Посольство РФ направило ноту в МИД Польши

Посольство РФ в Варшаве направило ноту в министерство иностранных дел Польши.
Обновлено в 07:59
Политика

AFP: США, Мексика и Канада подписали новое торговое соглашение

США, Мексика и Канада подписали новое торговое соглашение, сообщает AFP.
Обновлено в 08:05
Политика

Германия потребовала от Украины ускорить процесс по делу Вышинского

Ранее в ОБСЕ заявили, что продолжат пристально следить за делом Вышинского. В организации также призывали Киев освободить журналиста.
Обновлено в 08:04
Политика

BuzzFeed сообщил о плане Трампа подарить Путину пентхаус в Москве

Президент США Дональд Трамп планировал передать президенту России Владимиру Путину пентхаус стоимостью $50 млн в небоскребе Trump Tower, который предполагалось построить в Москве, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на четырех человек (один из них называет себя автором этой идеи).
Обновлено в 07:51
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Александр Порфирьевич Торшин
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя - статс-секретарь Банка России c 21 января 2015 года. В прошлом - член Совета Федерации от Правительства Республики Марий Эл, 1-й Заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации, исполняющий обязанности Председателя Совета Федерации Российской Федерации с 18 мая по 21 сентября 2011 года.
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