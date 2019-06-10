Политика
Зампостпреда РФ при ООН назвал действия косовских властей вопиющимиВести ФМ 00:42
Действия косовских властей в отношении российского дипломата Михаила Краснощекова были поистине вопиющими, а объяснения косовских представителей – недостойные зала заседаний Совбеза ООН. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе обсуждения ситуации в Косове.
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