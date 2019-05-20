Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООНРИА Новости вчера в 15:53
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
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Представитель Британии грубо прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
Российская газетавчера в 16:33
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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