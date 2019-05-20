Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООНРИА Новости 15:53

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
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Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

РИА Новости15:53
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