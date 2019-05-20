Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООНРИА Новости вчера в 15:53
Заместитель постпреда Великобритании в Совбезе ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал выступление постпреда России Василия Небензи, который выступал после того, как Совет отказался рассматривать вопрос о законе о госязыке на Украине.
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Представитель Британии грубо прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
Российская газетавчера в 16:33
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Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
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Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты
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Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
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В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
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Экономика
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Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном
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Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Финальная серия «Игры престолов» установила новый рекорд по просмотрам
Премьера финального эпизода киносаги "Игра престолов" собрала около 19,3 миллиона зрителей. Об этом сообщил 20 мая телеканал HBO.
Обновлено вчера в 18:55
Музыка
Жюри Грузии оценило выступление Лазарева на Евровидении в ноль баллов
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит.
Обновлено вчера в 20:17
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
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Здоровье
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Врачи тюменского Медицинского города помогли женщине, у которой был диагностирован рак шейки матки в сочетании с миомой матки гигантских размеров (объём матки оценивался в 25 недель беременности).
Обновлено в 00:14
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Импорт праворульных машин станет дороже из-за нового регламента
По информации портала vl.ru, документ подорожал отчасти из-за закрытия одной из трех имевшихся в Приморском крае сертификационных лабораторий, а также из-за ужесточения требований к остальным организациям.
Обновлено вчера в 08:06
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Обновлено вчера в 15:39
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
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Политика
Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Ford сокращает 10% работников по всему миру
Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» покажут 10 тысяч единиц вооружения и техники
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» в конце июня продемонстрируют более 10 тыс. единиц военной техники и вооружения.
Обновлено вчера в 20:01
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Футбол
«Барселона» заплатит 74 млн евро за трансфер де Лихта
"Сине-гранатовые" заплатят за переход игрока 74 миллиона евро. Действующее соглашение де Лихта с "Аяксом" рассчитано до лета 2021 года.
Обновлено в 01:10
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В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено вчера в 06:04
Экономика
Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития
Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.
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Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Футбол
«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе
Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.
Обновлено вчера в 14:25