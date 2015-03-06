Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 годаРБК 10:11

Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
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с чего всё началось
При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс
».
News.ru09:51

Подробнее о событии

Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2022 года

Взгляд.ру09:28

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

РБК10:11

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Московский Комсомолец09:14

Пенсии россиян решили снова заморозить

Газета.Ru09:39

СМИ: «Заморозка» накопительной части пенсии сохранится до 2022 года включительно

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News.ru09:51

Пенсионные накопления россиян снова заморозили

Lenta.ru09:12
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Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

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В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ

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Происшествия

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Происшествия

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Обновлено в 05:35
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

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Педагогов осудили за оптовое производство наркотиков в Ленобласти

Обновлено в 07:52
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Экономика

Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
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Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Происшествия

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Обновлено в 08:02
Игры

Любители игр готовы тратить на видеокарты ещё больше

Как отмечает ресурс Seeking Alpha со ссылкой на комментарии аналитиков Piper Jaffray, проведённый ими социологический опрос показывает, что 70 % респондентов готовы тратить на обновление видеокарт не меньше, а даже больше, чем тратили до этого.
Обновлено в 09:00
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Восстановлен полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено в 10:22
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Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

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Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено 13 июля в 08:07
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Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими

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Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост

Обновлено в 09:08
Политика

Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт

Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
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Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний

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Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

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Суд снял арест с недвижимости компании Коломойского

Киевский суд снял арест с недвижимости компании "Приватофис" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:19
Политика

МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
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Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку

По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено 12 июля в 17:43
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В США найдено тело актера фильмов Вуди Аллена и его мопса

В США обнаружили тело пропавшего неделю назад голливудского актера Чарльза Левина, вместе с ним найден его мопс.
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В «Манчестер Сити» уверены, что Сане не уйдет в «Баварию»

«Манчестер Сити» уверен, что нападающий клуба Лерой Сане не перейдет в «Баварию» в летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 07:13
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