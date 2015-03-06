с чего всё началось

Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

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