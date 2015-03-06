Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 годаРБК 10:11
Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
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с чего всё началось
При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».News.ru09:51
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