Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 годаРБК 10:11
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год. Это следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 годы (есть в распоряжении РБК).
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с чего всё началось
Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлен еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".Интерфакс08:53
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