Экономика

Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяцаТАСС вчера в 17:05

Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля. Правительство на прошлой неделе решило продлить соответствующие договоренности с нефтяниками на этот срок.
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Заморозку цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте продлят еще на три месяца

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Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца

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