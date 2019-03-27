Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяцаТАСС вчера в 17:05

Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля. Правительство на прошлой неделе решило продлить соответствующие договоренности с нефтяниками на этот срок.

Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца

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