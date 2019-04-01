Энергетика
Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяцаТАСС вчера в 17:05
В ноябре правительство и нефтяные компании договорились зафиксировать цены на бензин и дизель в мелком опте и увеличить на 3% поставки на внутренний рынок. Планировалось, что договоренности будут действовать до 31 марта, а за эти месяцы удастся выработать альтернативный механизм.
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с чего всё началось
Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля. Правительство на прошлой неделе решило продлить соответствующие договоренности с нефтяниками на этот срок.ТАССвчера в 17:05
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Заморозку цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте продлят еще на три месяца
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