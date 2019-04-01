Цены на бензин в России заморозили еще на три месяцаNeva.Today 02:25

Правительство России заморозило цены на бензин и дизельное топливо до 1 июля. Договоренности с нефтяниками, согласно которым цены на бензин и дизельное топливо в России остаются неизменными, будут действовать еще три месяца.

Цены на бензин в России заморозили еще на три месяца

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