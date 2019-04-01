Энергетика

Цены на бензин в России заморозили еще на три месяцаNeva.Today 02:25

Правительство России заморозило цены на бензин и дизельное топливо до 1 июля. Договоренности с нефтяниками, согласно которым цены на бензин и дизельное топливо в России остаются неизменными, будут действовать еще три месяца.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пистолеты убрали в бак

Российская газета12:33

Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца

ТАССвчера в 17:05

В России продлили заморозку цен на бензин

URA.Ru02:10

Заморозку цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте продлят еще на три месяца

Эхо Москвывчера в 23:17

Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца

РБК04:04

Бензин в России не подорожает до июля

Территория.Самаравчера в 03:44

В ФАС рассказали о запасах бензина в России

Владивосток-Новости30 марта в 14:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

Обновлено в 12:30
Космос

Экипаж американского корабля Starliner прибыл в Звездный городок

Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner приступил к тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов, говорится на сайте Центра.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Умер основатель завода-производителя вездеходов для ВС РФ

Обновлено в 11:31
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Падение метеорита в США запечатлели на видео

Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Космос

Российские школьники создали новую технологию передачи данных со спутников

Российские студенты и школьники-финалисты программы "Дежурный по планете" разработали новую технологию передачи данных со спутников, интерес к их наработке проявили компания "Спутникс" и космический центр Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из организаторов программы Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
Обновлено в 02:55
Политика

«Зеленский поймал волну»: иностранные СМИ о выборах на Украине

Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.
Обновлено в 05:16
Происшествия

При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек

Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Игры

Утечка: Borderlands 3 выйдет 13 сентября

Обновлено в 13:31
Авто

Lamborghini отозвала претензии к Aurus

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 13:40
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 09:38
Общество

На реставрацию домов-памятников Смольный выделит 16 млрд рублей

Обновлено в 12:53
Политика

Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился

До 2,57% сократилась разница между числом голосов за действующего президента Петра Порошенко и кандидата от «Батькивщины» Юлии Тимошенко по итогам обработки 91% протоколов, согласно информации ЦИК Украины, 1 апреля опубликованной на официальном сайте.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Здоровье

Жириновский предложил запретить рекламу лекарств и программы про болезни

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым запретить рекламу лекарств и программ про болезни.
Обновлено в 11:06
Общество

Самым удачливым регионом России оказался Санкт-Петербург

Самым удачливым регионом России оказался Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Спорт

Этери Тутберидзе назвала причины сложного сезона фигуристки Загитовой

Обновлено в 11:22
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Общество

Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»

В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Финансы

Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля

Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
Обновлено в 10:12
Спорт

Навальный заступился за Мамаева и Кокорина

Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.
Обновлено в 08:39
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Транспорт

Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления

Напомним, с декабря 2017 года билеты на поезда поступают в продажу за три месяца (90 дней) до поездки.
Обновлено в 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное