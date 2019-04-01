Энергетика
Цены на бензин в России заморозили еще на три месяцаNeva.Today 02:25
Правительство России заморозило цены на бензин и дизельное топливо до 1 июля. Договоренности с нефтяниками, согласно которым цены на бензин и дизельное топливо в России остаются неизменными, будут действовать еще три месяца.
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Заморозку цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте продлят еще на три месяца
Эхо Москвывчера в 23:17
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Финансы
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Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.
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Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
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Утечка: Borderlands 3 выйдет 13 сентября
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Авто
Lamborghini отозвала претензии к Aurus
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Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года
Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 13:40
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
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Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Энергетика
Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым запретить рекламу лекарств и программ про болезни.
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Самым удачливым регионом России оказался Санкт-Петербург
Самым удачливым регионом России оказался Санкт-Петербург.
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Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
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Общество
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Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
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Спорт
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Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.
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Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
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Транспорт
Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления
Напомним, с декабря 2017 года билеты на поезда поступают в продажу за три месяца (90 дней) до поездки.
Обновлено в 11:55