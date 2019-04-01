Энергетика
Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяцаРБК 04:04
В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля. Решение правительства о продлении соответствующих договоренностей с нефтяниками на три месяца вступило в силу 1 апреля.
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Заморозку цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте продлят еще на три месяца
Эхо Москвывчера в 23:17
«От заморозки цен на бензин не выиграл никто. В том числе автомобилисты»
Реальное время30 марта в 00:00
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Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
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На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
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