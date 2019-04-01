Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяцаРБК 04:04

Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля. Правительство на прошлой неделе решило продлить соответствующие договоренности с нефтяниками на этот срок.

с чего всё началось

В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля. Решение правительства о продлении соответствующих договоренностей с нефтяниками на три месяца вступило в силу 1 апреля.

Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца

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