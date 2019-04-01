Энергетика

Заморозку цен на бензин продлили в РоссииiReactor 03:33

Ценник на бензин и дизельное топливо останется на прежнем уровне еще на протяжении трех месяцев. Такое решение было принято сотрудниками правительства России. Власти смогли достигнуть соответствующих договоренностей с представителями нефтяного рынка.
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Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца

РБК04:04

В России продлили заморозку цен на бензин

URA.Ru02:10

Бензин в России не подорожает до июля

Территория.Самаравчера в 03:44

Заморозку цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте продлят еще на три месяца

Эхо Москвывчера в 23:17

Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца

ТАССвчера в 17:05

Заморозку цен на топливо продлят до июля

Российская газета00:48

В ФАС рассказали о запасах бензина в России

Владивосток-Новости30 марта в 14:26
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Гаджеты

Microsoft обновляет Surface Book новыми процессорами

Модель с i5-7300U процессором не исчезнет, но будет продаваться за 1299 долларов, а новая модель c Intel Core i5-8350U за 1499 долларов.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Американец попался на краже из мемориального музея в Освенциме

Турист из Соединенных Штатов почему-то решил, что может позволить себе прихватить из музея в качестве сувенира костыль, который крепит рельсы к шпале.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы

Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.
Обновлено в 06:29
ЖКХ

Беглов поручил отмыть Санкт-Петербург к майским праздникам

Беглов, который участвовал в заседании, заявил, что следует полностью отмыть город к майским праздникам.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В США компьютерный сбой привел к массовой отмене рейсов

В крупнейших аэропортах США произошел сбой в расписании авиакомпаний Southwest Airlines, Delta, United Airlines, Alaska Air Group и American Airlines.
Обновлено в 09:09
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Обновлено в 06:30
Происшествия

В столкновении трамвая с троллейбусом в Чехии пострадали 25 человек

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения троллейбуса с трамваем в чешском городе Брно, сообщает Novinky.cz.
Обновлено в 09:11
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 15:47
Политика

Карта Украины без Крыма украсила избирательный участок в Киеве

Обновлено в 03:21
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Ижевск из-за хлопка в двигателе

В Ижевске самолет вернулся в аэропорт через несколько минут после вылета из-за хлопка в правом двигателе.
Обновлено в 06:53
Политика

Климкин поздравил Украину с расторжением договора о дружбе с Россией

Глава украинского МИДа Павел Климкин поздравил всех украинцев с окончанием действия договора о дружбе с российской стороной.
Обновлено в 07:59
Важное за сутки

В Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы

Сотрудники американского бренда Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы.
Обновлено в 00:41
Авто

УАЗ выпустит бюджетный аналог Land Cruiser Prado в 2020 году

Ульяновский автозавод в 2020 году наладит производство «Русского Прадо» — бюджетного аналога японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 08:48
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на соки

В Российском союзе производителей соков предупредили, что повышение налоговой нагрузки приведет к росту цен на соки и может стать причиной снижения объемов потребления и производства.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева заметно похудела в Израиле

В преддверии пляжного сезона спортсменка взяла себя в руки и заметно похудела во время пребывания в Израиле, куда она отправилась вместе с супругом, артистом Павлом Волей, который находится в гастрольном туре.
Обновлено в 05:57
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Игры

«ВКонтакте» запустила сервис для майнинга внутренней валюты

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила сервис для майнинга внутренней валюты VK Coin.
Обновлено в 08:18
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Спорт

Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР

Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани

Обновлено в 08:51
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Политика

Путин встретится с зарубежными коллегами на Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге 9 апреля проведет встречи с президентами Исландии и Финляндии, а также премьерами Швеции и Норвегии.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Политика

Кремль оценит выборы на Украине лишь после второго тура

В Кремле считают, что давать оценку выборам на Украине пока рано – впереди второй тур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 04:12
Авто

Кроссовер Hyundai Venue сфотографировали без камуфляжа

Обновлено в 08:30
Общество

Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»

Обновлено в 07:48
Происшествия

Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища

Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища в районе лодочной станции «Удача».
Обновлено в 06:09
Футбол

Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
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