Заморозку цен на бензин продлили в РоссииiReactor 03:33

Ценник на бензин и дизельное топливо останется на прежнем уровне еще на протяжении трех месяцев. Такое решение было принято сотрудниками правительства России. Власти смогли достигнуть соответствующих договоренностей с представителями нефтяного рынка.

Заморозку цен на бензин продлили в России

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