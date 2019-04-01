Энергетика
Заморозку цен на бензин продлили в РоссииiReactor 03:33
Ценник на бензин и дизельное топливо останется на прежнем уровне еще на протяжении трех месяцев. Такое решение было принято сотрудниками правительства России. Власти смогли достигнуть соответствующих договоренностей с представителями нефтяного рынка.
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Заморозку цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте продлят еще на три месяца
Эхо Москвывчера в 23:17
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