Энергетика

Заморозку цен на бензин продлили в РоссииiReactor 03:33

Ценник на бензин и дизельное топливо останется на прежнем уровне еще на протяжении трех месяцев. Такое решение было принято сотрудниками правительства России. Власти смогли достигнуть соответствующих договоренностей с представителями нефтяного рынка.
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Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца

РБК04:04

В России продлили заморозку цен на бензин

URA.Ru02:10

Заморозку цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте продлят еще на три месяца

Эхо Москвывчера в 23:17

Заморозку цен на топливо продлят до июля

Российская газета00:48

Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца

ТАССвчера в 17:05

Бензин в России не подорожает до июля

Территория.Самаравчера в 03:44

В ФАС рассказали о запасах бензина в России

Владивосток-Новости30 марта в 14:26
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Общество

Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей

Обновлено в 01:54
Происшествия

Задержан ректор РГУ имени Есенина

Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев.
Обновлено в 10:13
Политика

ЦИК Украины обработал более половины протоколов

По итогам обработки 50,36% протоколов, лидерство в президентской гонке на Украине удерживает актёр Владимир Зеленский с 30,2% голосов, сказано 1 апреля на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 01:48
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Спорт

Жена Новосельцева предполагает, что муж пытается её спровоцировать

Обновлено в 09:40
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

В России начался весенний призыв

«Совершенно секретно»: Весенний призыв молодых людей на армейскую срочную службу стартовал в РФ 1 апреля.
Обновлено в 02:45
Экономика

Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit

Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

Обновлено в 06:12
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе

В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:14
Технологии

Часть голосовых сообщений «Вконтакте» оказалась в открытом доступе

Часть голосовых сообщений пользователей соцсети «Вконтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Экономика

Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru

Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Космос

«Русская гравицапа» и «зеркальные города»: яркие идеи, вызывающие улыбку

"Русская гравицапа" В 2017 году житель поселка Знамя Октября Рязанской области подал заявку на изобретение ни много ни мало "Гравицапы" - "Русского Летающего Корабля" (так в тексте заявки – Прим. ред.) с управляемым гравитационным полем.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Игры

На прохождение Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 уйдёт около 25-30 часов

Обновлено в 09:47
Экономика

Правительство одобрило проект о совершенствовании процедур госзакупок

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о совершенствовании законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Москве нашли еще одного брошенного в квартире ребенка

В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве сотрудники полиции нашли ребенка в тяжелом состоянии, которого мать оставила одного, сообщает "Свободная Пресса" со ссылкой на пресс-службу столичного СУ СК России.
Обновлено в 10:39
Политика

Аваков сообщил о кибератаках на избирательную систему Украины

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы государства зафиксировали попытки проникновения в избирательную систему ЦИК страны.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США спровоцировали «уничтожение» Европы

Европа благодаря провокации США "сожжена до пепла".
Обновлено 30 марта в 07:28
Авто

УАЗ выпустит модель на новой платформе в 2020 году

Обновлено в 10:30
Авто

Кроссовер Hyundai Venue сфотографировали без камуфляжа

Обновлено в 08:30
Происшествия

Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона

24-летнего россиянина убили в центре Лондона. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру.
Обновлено в 10:26
Транспорт

Динар Гильмутдинов заявил, что разметки на дорогах Башкирии нет

Что касается других городов республики, то пока там будет наноситься обычная разметка.
Обновлено в 05:22
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