Заморозки до –20: кабмин и нефтяники остудили цены на бензин в оптеИзвестия 17:01

Нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта.

с чего всё началось

Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.

Да еще раз Правительство и нефтяные компании на совещании во вторник договорились продлить до конца II квартала соглашение о заморозке цен на внутреннем рынке на бензин и дизтопливо, сообщил Дмитрий Козак.

Заморозки до –20: кабмин и нефтяники остудили цены на бензин в опте

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