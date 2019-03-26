Энергетика
Заморозки до –20: кабмин и нефтяники остудили цены на бензин в оптеИзвестия 17:01
Да еще раз Правительство и нефтяные компании на совещании во вторник договорились продлить до конца II квартала соглашение о заморозке цен на внутреннем рынке на бензин и дизтопливо, сообщил Дмитрий Козак.
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Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 08:34
с чего всё началось
Нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта.РБК09:04
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Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо
Комсомольская правда09:44
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