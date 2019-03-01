Футбол
ФК «Краснодар» в Москве сыграет со «Спартаком»Кубань 24 вчера в 02:58
Игра первого круга в Краснодаре завершилась проигрышем «быков». Интерес к этому соперничеству добавляет тот факт, что еще ни один матч не закончился без забитых мячей.
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Таблица коэффициентов УЕФА: "Спартаку" потребуются годы чтобы догнать "Зенит
Спорт уик-эндвчера в 20:56
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